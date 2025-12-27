Η faux γούνα από τα Stradivarius που θα φορέσεις με το festive φόρεμά σου αλλά και με τζιν και sneakers

Θα τη φορέσεις με τα πάντα

Οι faux γούνες αποτελούν μια δήλωση κομψότητας και πολυτέλειας που φέρνει αμέσως μία αίσθηση ζεστασιάς σε κάθε εμφάνιση (ιδίως την γιορτινή περίοδο) δεν είναι τυχαίο άλλωστε που όλες οι κομψές γυναίκες το επιλέγουν.

Από faux fur παλτό που χαρίζουν κομψότητα και cozy vibes, μέχρι και αξεσουάρ, η τεχνητή γούνα χαρίζει έναν αέρα φινέτσας στο χειμερινό στιλ και παράλληλα ταιριάζει με όλα όσα έχουμε στη γκαρνταρόμπα μας, για αυτό και εμείς αναζητήσαμε το πανωφόρι εκείνο που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου.

Η faux γούνα από τα Stradivarius που θα φορέσεις με το festive φόρεμά σου αλλά και με τζιν και snekares

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε το ιδανικό πανωφόρι από τα Stradivarius, το οποίο θα φορέσεις, τόσο στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, όσο και σε μια casual έξοδο στην πόλη.

Πρόκειται για ένα κοντό μπουφάν από ύφασμα με συνθετική γούνα με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι. Διαθέτει επίσης πλαϊνές τσέπες και κλείσιμο μπροστά με κρυφά κουμπώματα σούστες.

Διατίθεται σε δύο χρώματα, καφέ και απαλό μπεζ με καφέ διακριτικές λεπτομέρειες, ιδανικές τόσο για glam, όσο και για casual εμφανίσεις. Θα τη φορέσεις με το λαμπερό σου φόρεμα στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, αποπνέουν αέρα πολυτέλειας αλλά και με τζιν και ένα πλεκτό, για μια πιο κομψή αλλά άνετη εμφάνιση.

