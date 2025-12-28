FASHION SHOPPING

Το βελούδινο φόρεμα από τα Zara, με παγιέτες που θα σου χαρίσει old Hollywood vibes στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

28 Δεκεμβρίου 2025

Είναι ιδανικό για την περίσταση

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που αρκούν για να ξεχωρίσουν, όπως ένα βελούδινο φόρεμα με παγιέτες ας πούμε.

Η γιορτινή περίοδος, και δη το κάλεσμα στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν είναι η ιδανική περίσταση για να προσθέσεις ένα τέτοιο φόρεμα στη συλλογή σου. Αφενός οι παγιέτες προσθέτουν λάμψη και αφετέρου η βελούδινη υφή χαρίζει νότες πολυτέλειας σε κάθε περίσταση.

Πώς θα συνδυάσεις αυτά τα δύο στοιχεία όμως χωρίς να «βαρύνεις» το outfit σου;

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε από τα Zara εκείνο το φόρεμα που θα φορέσεις στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, ένα φόρεμα που θα σου δώσει old Hollywood vibes και σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα φόρεμα από βελούδο με V ντεκολτέ και μακρύ μανίκι με ανοίγματα. Διαθέτει λεπτομέρεια με σούρες στο πλάι και απλικέ παγιέτες στον ίδιο τόνο. Έχει ασύμμετρο κάτω μέρος και ταιριάζει τέλεια, τόσο με γόβες, όσο και με slibacks και γιορτινά πέδιλα.

