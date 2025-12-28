Είναι ιδανικό για την περίσταση

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που αρκούν για να ξεχωρίσουν, όπως ένα βελούδινο φόρεμα με παγιέτες ας πούμε.

Η γιορτινή περίοδος, και δη το κάλεσμα στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν είναι η ιδανική περίσταση για να προσθέσεις ένα τέτοιο φόρεμα στη συλλογή σου. Αφενός οι παγιέτες προσθέτουν λάμψη και αφετέρου η βελούδινη υφή χαρίζει νότες πολυτέλειας σε κάθε περίσταση.

Το βελούδινο φόρεμα από τα Zara, με παγιέτες που θα σου χαρίσει old Hollywood vibes στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Πώς θα συνδυάσεις αυτά τα δύο στοιχεία όμως χωρίς να «βαρύνεις» το outfit σου;

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε από τα Zara εκείνο το φόρεμα που θα φορέσεις στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, ένα φόρεμα που θα σου δώσει old Hollywood vibes και σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Zara

Πρόκειται για ένα φόρεμα από βελούδο με V ντεκολτέ και μακρύ μανίκι με ανοίγματα. Διαθέτει λεπτομέρεια με σούρες στο πλάι και απλικέ παγιέτες στον ίδιο τόνο. Έχει ασύμμετρο κάτω μέρος και ταιριάζει τέλεια, τόσο με γόβες, όσο και με slibacks και γιορτινά πέδιλα.