Τα «άσχημα» πουλόβερ που θα σε βάλουν αμέσως σε Xmas mood – Είναι στιλάτα και fun
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
20 Δεκεμβρίου 2025
Μπορεί η εορταστική περίοδος να είναι γεμάτη με λαμπερά items, φανταχτερά ρούχα, παγιέτες και βελούδα, μην ξεχνάς όμως και τους «αφανείς ήρωες» της εποχής, τα ζεστά και χουχουλιάρικα πουλόβερ, με τα έξυπνα μοτίβα, τα αστεία logo και τα έξυπνα εικαστικά ή quotes.
Ευέλικτα και ευκολοφόρετα, ταιριάζουν τόσο με τζιν όσο και με τα παντελόνια σου (ακόμη και με τη δαντελένια φούστα σου), μπορείς να τα φορέσεις από το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι μέχρι την έξοδο στη στολισμένη πόλη αλλά και στο γραφείο – και πίστεψέ με, όλοι θα ρωτούν από πού πήρες το πλεκτό σου, ενώ κατά βάθος θα θαυμάζουν το χιούμορ και την αισθητική σου.
Τα «άσχημα» πουλόβερ που θα σε βάλουν αμέσως σε Xmas mood
Τα «άσχημα» πλεκτά, τα οποία μόνο άσχημα δεν είναι παρεμπιπτόντως, έχουν την τιμητική τους αυτές τις εβδομάδες και για αυτό έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές της αγοράς για εσένα που θέλεις να «σπάσεςι» τα ταμπού των festive outfits.
Πλεκτό με κλειστή στρογγυλή λαιμόκοψη και σλόγκαν με πούλιες από νήμα αέρα/ Δες το εδώ
Σε regular fit/ Δες το εδώ
Βαμβακερό Kaotiko/ Δες το εδώ
Πλεκτό Medicine/ Δες το εδώ
X-mas ugly sweater Gingerbread/ Δες το εδώ
Πλεκτό instarsia/ Δες το εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.