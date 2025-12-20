Τα «άσχημα» πουλόβερ που θα σε βάλουν αμέσως σε Xmas mood – Είναι στιλάτα και fun

Τι θα ήταν οι γιορτές χωρίς μια δόση ξεγνοιασιάς και μπόλικο χιούμορ;

Μπορεί η εορταστική περίοδος να είναι γεμάτη με λαμπερά items, φανταχτερά ρούχα, παγιέτες και βελούδα, μην ξεχνάς όμως και τους «αφανείς ήρωες» της εποχής, τα ζεστά και χουχουλιάρικα πουλόβερ, με τα έξυπνα μοτίβα, τα αστεία logo και τα έξυπνα εικαστικά ή quotes.



Ευέλικτα και ευκολοφόρετα, ταιριάζουν τόσο με τζιν όσο και με τα παντελόνια σου (ακόμη και με τη δαντελένια φούστα σου), μπορείς να τα φορέσεις από το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι μέχρι την έξοδο στη στολισμένη πόλη αλλά και στο γραφείο – και πίστεψέ με, όλοι θα ρωτούν από πού πήρες το πλεκτό σου, ενώ κατά βάθος θα θαυμάζουν το χιούμορ και την αισθητική σου.

Τα «άσχημα» πουλόβερ που θα σε βάλουν αμέσως σε Xmas mood



Τα «άσχημα» πλεκτά, τα οποία μόνο άσχημα δεν είναι παρεμπιπτόντως, έχουν την τιμητική τους αυτές τις εβδομάδες και για αυτό έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές της αγοράς για εσένα που θέλεις να «σπάσεςι» τα ταμπού των festive outfits.

Marks & Spencer

Πλεκτό με κλειστή στρογγυλή λαιμόκοψη και σλόγκαν με πούλιες από νήμα αέρα/ Δες το εδώ



MODIVO

Σε regular fit/ Δες το εδώ

Answear

Βαμβακερό Kaotiko/ Δες το εδώ

Answear

Πλεκτό Medicine/ Δες το εδώ

Funky Buddha

X-mas ugly sweater Gingerbread/ Δες το εδώ

Stradivarius

Πλεκτό instarsia/ Δες το εδώ