Τα Χριστούγεννα βρίσκονται μια ανάσα μακριά και αν ψάχνεις να κάνεις τη last minute αγορά που αναβαθμίσει τις γιορτινές σου εμφανίσεις, βρήκαμε το παντελόνι που θα σου χαρίσει την απαραίτητη λάμψη – αλλά και άνεση που χρειάζεσαι.

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που επικρατεί τον Δεκέμβριο – και δη αυτές τις ημέρες- αυτό δεν είναι άλλο από την παγιέτα, για αυτό και εμείς αναζητήσαμε το item με τις παγιέτες που θα κάνει τη διαφορά.

Το παντελόνι όλο πούλιες από τα H&M που θα φορέσεις αυτά τα Χριστούγεννα και με ασορτί τοπ αλλά και με πλεκτό



Πρόκειται για ένα παντελόνι από τα H&M σε ίσια γραμμή από διχτυωτό ύφασμα με πούλιες, με ψηλή μέση με λάστιχο και φόδρα, ιδανικό για τις festive εμφανίσεις σου.

H&M

Πώς θα το φορέσεις; Μπορείς να σετάρεις το παντελόνι με το ασορτί στράπλες τοπ του, υπάρχουν όμως και άλλες εναλλακτικές, για εσένα που θέλεις να πειραματίζεσαι με το στιλ σου και για εσένα που αγαπάς την άνεση με... ένα twist.

Πάρε παράδειγμα από τα It Girls, τα οποία σήμερα φορούν το παντελόνι με τις παγιέτες με πιο καθημερινά κομμάτια της γκαρνταρόμπας τους, συνδυάζοντας έτσι τη λάμψη των εορτών με την ευελιξία της casual αισθητικής.

Μπορείς λοιπόν να το φορέσεις με το oversized πλεκτό σου, ακόμη και το αγαπημένο σου φούτερ, για τις χαλαρές σου γιορτινές εμφανίσεις αλλά και για τα ρεβεγιόν στο σπίτι.