5 πλεκτά φορέματα που θα φορέσεις από το γραφείο στην έξοδό σου στην πόλη αυτόν τον χειμώνα

Το φόρεμα είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Ανεξάρτητα της εποχής, τα φορέματα προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση, και ιδίως τον χειμώνα, αποδεικνύονται πολύ πιο πρακτικά από κάθε άλλο κομμάτι, αφού συνδυάζουν την άνεση με την cozy διάθεση και την κομψότητα.



Ένα φόρεμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σύνολα που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο γραφείο, στη βόλτα ή ακόμη και σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Το μυστικό κρύβεται στα υφάσματα, στις γραμμές και φυσικά στους σωστούς συνδυασμούς. Πλεκτά φορέματα, midi μήκη, πιο δομημένες σιλουέτες ή μαλακά υφάσματα που «αγκαλιάζουν» το σώμα είναι ιδανικές επιλογές για την εποχή.

5 φορέματα που θα φορέσεις από το γραφείο στην έξοδό σου στην πόλη αυτόν τον χειμώνα

Όσον αφορά το styling τώρα, ένα φόρεμα τον χειμώνα για να δείχνει στιλάτο και σύγχρονο πρέπει να συνδυαστεί έξυπνα. Ένα ζιβάγκο από μέσα, ένα oversized σακάκι, μια μάλλινη ζακέτα ή ένα παλτό δίνουν αμέσως χαρακτήρα σε κάθε look με φόρεμα. Οι μπότες από την άλλη παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο, ψηλές μπότες ή chunky σχέδια μπορούν να αλλάξουν εντελώς το ύφος του ίδιου φορέματος.

Τέλος, αυτόν τον χειμώνα μην φοβηθείς τα καλσόν, τα οποία αποτελούν statement και μπορούν να αλλάξουν κάθε outfit με τα χρώματά τους.

Δες παρακάτω μερικά φορέματα της αγοράς για να προσθέσεις στη συλλογή σου

