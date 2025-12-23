Christmas style: 5 + 1 παπούτσια που θα απογειώσουν τα γιορτινά σου outfits

Τα γιορτινά outfits χρειάζονται μια πινελιά για να ολοκληρωθούν, και αυτή η πινελιά δεν είναι άλλη από ένα ζευγάρι κομψά παπούτσια.

Η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί ιδανική στιγμή για να βγάλεις από τη γκαρνταρόμπα σου εκείνο το φόρεμα με τις λαμπερές λεπτομέρειες ή εκείνο το βελούδινο κοστούμι που ποτέ δεν βρίσκεις κατάλληλη στιγμή να το φορέσεις. Οι εορταστικές ημέρες μάς δίνουν το ελεύθερο για extra styling και γεμάτες λάμψη εμφανίσεις, αν λοιπόν έχει ήδη βρει τι θα φορέσεις στα φετινά ρεβεγιόν και βρίσκεσαι στην αναζήτηση των παπουτσιών έχω ετοιμάσει την κατάλληλη λίστα για εσένα.

Όπως τα ρούχα μας, έτσι και τα παπούτσια μας αυτή την περίοδο δεν περιορίζονται μονάχα στον αριστοτεχνικό σχεδιασμό και το χρώμα του, αντιθέτως στοιχεία όπως στρας και φιόγκοι τα κοσμούν με τον καλύτερο τρόπο.

Holiday glam: 5 + 1 παπούτσια που θα απογειώσουν τα γιορτινά σου outfits

Αν είσαι λάτρης της μίνιμαλ αισθητικής, ένα ζευγάρι μαύρες μπότες με ψηλό τακούνι θα ταιριάξουν τέλεια με το little black dress σου, ενώ ένα ζευγάρι άνετες και ευέλικτες μπαλαρίνες θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Από την άλλη, τα πέδιλα και οι γόβες, ακόμη και τα loafers με τακούνι, μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση είτε πρόκειται να βγεις για ένα εορταστικό δείπνο, είτε πρόκειται να βρεθείς σε ένα ρεβεγιόν στο σπίτι.

Δες παρακάτω κάποιες επιλογές για να διαλέξεις

Migato

Μπορντώ loafer λουστρίνι/ Δες εδώ

KALOGIROU

Flat με στρας/ Δες εδώ

epapoutsia.gr

Γόβες σε μπλε χρώμα και με στρασ/ Δες εδώ

Zara

Πέδιλο με φούντα/ Δες εδώ

Envie Shoes

Slingback Pumps/ Δες εδώ

Tsakiris Mallas

Ψηλές μπότες/ Δες εδώ