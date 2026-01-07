Η κατάλληλη τσάντα μπορεί να απογειώσει και το πιο απλό outfit.

Μια προσεκτικά επιλεγμένη τσάντα μπορεί να αλλάξει εντελώς το look μας, είναι σαν τα statement αξεσουάρ που αναβαθμίσουν ένα total black look με τον πιο έξυπνο τρόπο ενώ παράλληλα μπορεί να μας «λύσει» τα χέρια, ιδίως όταν πρόκειται για office looks, για τα οποία θέλουμε κομψές και έξυπνες λύσεις.

5 τσάντες που θα κρατήσεις από το γραφείο στην έξοδο και θα απογειώσουν κάθε look

Από τις κλασικές τσάντες ώμου, μέχρι τις τσάντες πλάτης αλλά και τις πιο statement σε εκκεντρικά χρώματα, με υφές και με ιδιαίτερα στοιχεία, αρκεί μονάχα να επιλέξεις με γνώμονα το στιλ σου αλλά και την πρακτικότητα.

Αν με ρωτάς, οι oversized τσάντες είναι εκείνες που ενδείκνυνται, ιδίως αν έχεις πολλά πράγματα, από την άλλη όμως μπορείς να επιλέξεις μια μικρότερη τσάντα και να την ταιριάξεις με μια βολική tote. Ό,τι κι αν επιλέξεις, παρακάτω έχουμε μερικές επιλογές για εσένα που θέλεις να αναβαθμίσεις τα looks γραφείου.

Δες παρακάτω

