5 + 1 κομμάτια από τις εκπτώσεις του Mango που θα απογειώσουν τα office looks σου - και όχι μόνο

Θα τα φορέσεις από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη

Οι εκπτώσεις είναι η ιδανική ευκαιρία για να επενδύσεις σε διαχρονικά κομμάτια που θα αναβαθμίσουν το στιλ σου από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις απογευματινές και βραδινές σου εμφανίσεις.

Αν θέλεις να κινηθείς έξυπνα στις αγορές σου, υπάρχουν ορισμένα βασικά κομμάτια που αξίζει να μπουν στη λίστα σου. Από ένα καλοραμμένο παλτό μέχρι ένα φόρεμα που να προσαρμόζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και μια τσάντα που χωρά όλα τα απαραίτητα οι εκπτώσεις είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσεις σε διαχρονικά κομμάτια που θα απογειώσουν το καθημερινό σου ντύσιμο.

Με μια έρευνα στα Mango ανακαλύψαμε 5 + 1 κομμάτια που θα δώσουν αέρα πολυτέλειας σε κάθε εμφάνισή σου και θα σου δώσουν vibes πολυτέλειας.

5 + 1 κομμάτια από τις εκπτώσεις του Mango που θα απογειώσουν τα office looks σου

Mango

Φούτερ βαμβακερό μονόχρωμο/ Δες εδώ



Mango

Καπαρντίνα μακριά από συνθετικό δέρμα με ζώνη/ Δες εδώ

Mango

Τσάντα shopper καστόρι/ Δες εδώ



Mango

Παντελόνι καρό μείγμα από μαλλί/ Δες εδώ



Mango

Φόρεμα εβαζέ animal print/ Δες εδώ



Mango

Πουλόβερ με ντραπέ λαιμό/ Δες εδώ

