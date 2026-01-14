5 + 1 κομμάτια από τις εκπτώσεις του Mango που θα απογειώσουν τα office looks σου - και όχι μόνο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
14 Ιανουαρίου 2026
Οι εκπτώσεις είναι η ιδανική ευκαιρία για να επενδύσεις σε διαχρονικά κομμάτια που θα αναβαθμίσουν το στιλ σου από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις απογευματινές και βραδινές σου εμφανίσεις.
Αν θέλεις να κινηθείς έξυπνα στις αγορές σου, υπάρχουν ορισμένα βασικά κομμάτια που αξίζει να μπουν στη λίστα σου. Από ένα καλοραμμένο παλτό μέχρι ένα φόρεμα που να προσαρμόζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και μια τσάντα που χωρά όλα τα απαραίτητα οι εκπτώσεις είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσεις σε διαχρονικά κομμάτια που θα απογειώσουν το καθημερινό σου ντύσιμο.
Με μια έρευνα στα Mango ανακαλύψαμε 5 + 1 κομμάτια που θα δώσουν αέρα πολυτέλειας σε κάθε εμφάνισή σου και θα σου δώσουν vibes πολυτέλειας.
5 + 1 κομμάτια από τις εκπτώσεις του Mango που θα απογειώσουν τα office looks σου
Φούτερ βαμβακερό μονόχρωμο/ Δες εδώ
Καπαρντίνα μακριά από συνθετικό δέρμα με ζώνη/ Δες εδώ
Τσάντα shopper καστόρι/ Δες εδώ
Παντελόνι καρό μείγμα από μαλλί/ Δες εδώ
Φόρεμα εβαζέ animal print/ Δες εδώ
Πουλόβερ με ντραπέ λαιμό/ Δες εδώ
