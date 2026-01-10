Οι εκπτώσεις του Ιανουαρίου είναι, χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη στιγμή για έξυπνες αγορές.

Είναι η εποχή που αξίζει να προσθέσεις κομμάτια στη συλλογή σου που χτίζουν μια δυνατή, λειτουργική και διαχρονική γκαρνταρόμπα.

Με το νέο έτος λοιπόν να ξεκινά, είναι η ιδανική ευκαιρία να επανεξετάσουμε τη ντουλάπα μας, να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εκφράζει πια και να κινηθούμε προς τη λογική της capsule wardrobe. Λιγότερα ρούχα, περισσότερες δυνατότητες συνδυασμών και κομμάτια που θα φοράμε ξανά και ξανά, ανεξαρτήτως εποχής.

Τα κομμάτια που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου από τις εκπτώσεις του Ιανουαρίου

Το λευκό πουκάμισο με twist

Το λευκό πουκάμισο είναι ίσως ένα από τα πιο πολυφορεμένα κομμάτι μιας γυναικείας συλλογής. Μπορεί να φορεθεί στο γραφείο, σε ένα βραδινό δείπνο, ακόμη και σε πιο επίσημες περιστάσεις,για αυτό αξίζει στις εκπτώσεις να αναζητήσεις μια εκδοχή με ιδιαίτερη γραμμή ή λεπτομέρεια, ένα διαφορετικό ντεκολτέ, και δεν θα το μετανιώσεις.

Ένα καλό δερμάτινο μπουφάν

Αν υπάρχει ένα statement κομμάτι που μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως basic, αυτό είναι ένα ποιοτικό δερμάτινο jacket. Ιδανικό σε καφέ, μαύρο ή σοκολατί, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο.

Το σωστό τζιν

Όλες έχουμε περισσότερα από ένα τζιν στη συλλογή μας, αλλά λίγα είναι εκείνα που πραγματικά μας κολακεύουν. Ένα κλασικό, ίσιο τζιν, χωρίς φθορές είναι απαραίτητο αφού θα το κρατήσεις για χρόνια. Συνδυάζεται με sneakers, μπότες ή loafers και ταιριάζει εξίσου καλά με πουκάμισα, πλεκτά και σακάκια.

Το blazer

Ένα blazer αποτελεί το πιο ευέλικτο κομμάτι. Φοριέται στο γραφείο, πάνω από φορέματα, με τζιν ή ακόμα και σε βραδινές εμφανίσεις. Στις εκπτώσεις, αναζήτησε μια γραμμή που να πέφτει σωστά στο σώμα και ένα ύφασμα που να μην δείχνει φθαρμένο με τον χρόνο.

Ένα πλεκτό υψηλής ποιότητας

Το πλεκτό αυτή την εποχή είναι απαραίτητο. Ένα καλό μάλλινο πλεκτό ή από κασμίρ κρατά τη φόρμα του, δεν γεμίζει κόμπους και δείχνει πάντα κομψό. Προτίμησε ουδέτερα χρώματα και απλές γραμμές - θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη για πολλά χειμωνιάτικα outfits, πίστεψέ με.

