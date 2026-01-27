Square-toe boots: Οι μπότες με τετράγωνη μύτη επιστρέφουν - Πώς θα τις φορέσεις

Είναι chic και elegant

Οι μπότες με τετράγωνη μύτη δεν αποτελούν νέα τάση, φέτος όμως επιστρέφουν με άκρως ανανεωμένη και σύγχρονη αισθητική.

Από ankle boots μέχρι knee-high σχέδια, η τετράγωνη μύτη αποδεικνύεται ευέλικτη, κομψή και απροσδόκητα διαχρονική ενώ δίνει αμέσως έναν πιο μοντέρνο και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Η τάση των square-toe boots εντάσσεται στη γενικότερη στροφή της μόδας προς τον μινιμαλισμό που βλέπουμε να επικρατεί τον τελευταίο καιρό. Το τετράγωνο τελείωμά τους προσφέρει μια αίσθηση σταθερότητας και σύγχρονης κομψότητας ενώ ταυτόχρονα είναι πιο άνετο από άλλα σχέδια.

Πώς όμως θα τις φορέσεις; Για τα πρωινά στο γραφείο, φόρεσέ τες με tailored παντελόνια, μάλλινα παλτό και πλεκτά σε ουδέτερους τόνους ή φορέματα για ένα κομψό αλλά σύγχρονο αποτέλεσμα ενώ για μια έξοδο στην πόλη μπορείς να τις φορέσεις με jeans, πουλόβερ και δερμάτινα jackets.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks