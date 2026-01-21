Αντί για μαύρο: Η Έλσα Χοσκ μάς δείχνει πώς να φορέσουμε τις μπότες στο πιο απροσδόκητο χρώμα για τον χειμώνα

Θα απογειώσουν και το πιο απλό σύνολο

Μπορεί οι μαύρες και οι καφέ μπότες να θεωρούνταν η πιο safe και κομψή επιλογή για τα χειμερινά looks όμως η μόδα αγαπά τις ανατροπές και η Ελσα Χοσκ μόλις μας φόρεσε το πιο απροσδόκητο χρώμα.

Το fashion icon και μοντέλο απέδειξε ότι οι μπότες που χαρίζουν φρεσκάδα και κομψότητα τη φετινή σεζόν είναι σε μια εκλεπτυσμένη απόχρωση.

Instagram/@hoskelsa

Η Έλσα Χοσκ μάς δείχνει πώς να φορέσουμε τις μπότες στο πιο απροσδόκητο χρώμα για τον χειμώνα

Συγκεκριμένα κατάφερε να μετατρέψει ένα χαλαρό, σχεδόν αθλητικό σύνολο σε ένα άκρως κομψό outfit. Επέλεξε ένα oversized σύνολο σε απαλό butter yellow και το συνδύασε με αξεσουάρ σε τόνους της καραμέλας, το στοιχείο όμως που έκανε τη διαφορά ήταν οι ψηλές σουέτ μπότες σε caramel απόχρωση.





Οι σουέτ μπότες σε caramel απόχρωση αποτελούν την τέλεια εναλλακτική στις κλασικές καφέ και μαύρες. Είναι εξίσου ευέλικτες, αλλά δείχνουν πιο chic. Επιπλέον, ταιριάζουν ιδανικά τόσο με χειμερινά σύνολα και χρώματα.



Σκέψου τες με total white σύνολο, όπως έκανε η Έλσα Χοσκ, για ένα αποτέλεσμα καθαρό, φωτεινό και ultra chic ή με ένα φόρεμα σε γήινες αποχρώσεις, είτε πλεκτό είτε πιο αέρινο.



