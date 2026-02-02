Τα sneakers από τα H&M στο στιλ που λατρεύουν οι ενημερωμένες fashionista, κοστίζουν λιγότερα από 30 ευρώ

Τα sneakers πια αποτελούν κομμάτι – κλειδί κάθε outfit, και αυτή τη χρονιά δεν είναι λίγα τα στιλ που πρωταγωνιστούν.

Αυτή τη χρονιά τα sneakers βρίσκονται παντού, συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα, το στιλ και τη φινέτσα με μοναδικό τρόπο και, μόλις βρήκαμε το σχέδιο που θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους, με τα τζιν σου – ακόμη και με τα φορέματά σου.

Τα sneakers από τα H&M στο στιλ που λατρεύουν οι ενημερωμένες fashionista

Με μια έρευνα στα καταστήματα ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι sneakers από τα H&M, τα οποία αποτελούν must have της εποχής και κάθε ενημερωμένη γυναίκα έχει στη συλλογή της.

Πρόκειται ένα ζευγάρι χαμηλά sneakers με κορδόνια μπροστά και τμήμα στη φτέρνα διπλωμένο προς τα κάτω. Διαθέτει ντυμένο λάστιχο περιμετρικά στο άνοιγμα, διχτυωτή επένδυση και σόλα με ραβδώσεις.

H&M

Επιπλέον, θα το βρεις σε τρία διαφορετικά χρώματα, ανοιχτό ροζ, λευκό και ανοιχτό μπεζ, και πίστεψέ με, όποιο κι αν επιλέξεις θα δεις πως ταιριάζουν με τα πάντα στην γκαρνταρόμπα σου.

Τέλος, όλα συνοδεύονται από ένα επιπλέον ζευγάρι κορδόνια για διάφορες στιλιστικές επιλογές που θα δώσουν έναν παιχνιδιάρικο αέρα σε κάθε look σου.