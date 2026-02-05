Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ολοένα και περισσότερους χρωματικούς συνδυασμούς που παλαιότερα θεωρούνταν ασυνήθιστοι, να κερδίζουν τις καρδιές των fashion lovers.

Ένας από τους πιο cute και κομψούς συνδυασμούς που βλέπουμε παντού αυτή την περίοδο είναι αναμφίβολα το ροζ με το καφέ, μια επιλογή που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τον ρομαντισμό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα μοντέρνο και διαχρονικό.

Το καφέ αποπνέει ζεστασιά, ηρεμία και μια αίσθηση κομψής απλότητας. Στον κόσμο της μόδας, θεωρείται ένα από τα βασικά χρώματα και είναι ευέλικτο. Συνδυάζεται εύκολα με πολλά άλλα χρώματα και στιλ ενώ πιο συγκεκριμένα στα παπούτσια προσδίδει σοβαρότητα και διακριτική πολυτέλεια, χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Ο απροσδόκητα cute χρωματικός συνδυασμός στα sneakers που βλέπουμε παντού – και θα φορέσεις με τα πάντα

Από την άλλη πλευρά, το ροζ εκφράζει τη φρεσκάδα, τη ρομαντική διάθεση και τη θηλυκότητα, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά. Στις πιο απαλές ή παστέλ αποχρώσεις του, το ροζ μπορεί να δείχνει ιδιαίτερα κομψό και σύγχρονο. Προσθέτει φωτεινότητα και μια παιχνιδιάρικη νότα, κάνοντας ακόμα και τις πιο απλές εμφανίσεις να ξεχωρίζουν.

Όταν λοιπόν καφέ και ροζ συνδυάζονται στα παπούτσια, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακά αρμονικό. Το καφέ «γείωνει» τη γλυκύτητα του ροζ, ενώ το ροζ δίνει ζωντάνια και χαρακτήρα στο καφέ, γι’ αυτό και οι fashion lovers τα αγαπούν.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές που θα σε πείσουν να προσθέσεις ένα ζευγάρι sneakers σε ροζ και καφέ χρώμα.

Nike

Nike Cortez Textile/ Δες εδώ

MODIVO

Αθλητικά Lyte Classic/ Δες εδώ

Answear

Σουέτ sneakers adidas Originals Handball Spezial/ Δες εδώ







Nike



Nike Court Vision Low/ Δες εδώ

Salomon

XT-6 SKYLINE/ Δες εδώ

