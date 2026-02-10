Η φούστα είναι ίσως ένα από τα πιο ρομαντικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας και κάθε άνοιξη επιστρέφει δυναμικά στη μόδα πιο ανανεωμένη και ακόμη πιο ευέλικτη.

Από τη midi φούστα με αέρινο ύφασμα μέχρι τις εκδοχές με σχέδια και prints, η φούστα συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε στιλάτη εμφάνιση με την άνοιξη του 2026 να φέρνει μαζί της την αναβίωση των κλασικών σχεδίων που συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα με μοναδικό τρόπο.

Λίγο πιο συγκεκριμένα, η μίντι φούστα έχει αναδειχθεί σε must-have κομμάτι για τη σεζόν. Με μήκος που φτάνει λίγο πιο κάτω από το γόνατο, η μίντι φούστα προσφέρει εξαιρετική στιλιστική ευελιξία ενώ ταιριάζει και με ό,τι έχεις στη γκαρνταρόμπα σου. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να φορεθεί τόσο με sneakers για casual look, όσο και με μπότες για ένα outfit ιδανικό για τις μεταβατικές ημέρες αλλά και με μπαλαρίνες ή slingbacks.

Midi φούστα: 5 κομμάτια που μπορείς να φορέσεις τώρα και όλη την άνοιξη

Πώς θα φορέσεις όμως τη φούστα από τώρα έως και την άνοιξη; Αν προτιμάς ένα πιο μίνιμαλ look, ένας ουδέτερος τόνος στο πανωφόρι και διακριτικά αξεσουάρ θα αναδείξουν την κομψότητα που επιζητείς χωρίς υπερβολές ενώ το layering με cardigans, λεπτά πλεκτά ή blazer θα δώσουν αμέσως μια φινετσάτη πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

Ποια είναι τα σχέδια που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου; Από εδώ και στο εξής, οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας θα λένε «ναι» σε κομμάτια με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κέντημα ή τις ραφές που προσθέτουν κίνηση και ζωντάνια στην εμφάνιση ενώ οι ασύμμετρες γραμμές, τα βολάν και οι ιδιαίτερες υφές θα δούμε να επιστρέφουν. Όσο για τα prints, όπως είδαμε και πέρσι, το gingham διατηρεί τη θέση του στις προτιμήσεις των γυναικών ενώ παράλληλα δεν θα λείψουν κλασικά χρώματα, ουδέτεροι τόνοι αλλά και υφές, όπως για παράδειγμα το denim αλλά και η δαντέλα.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές μίτνι φούστες που μπορείς να προσθέσει στη συλλογή σου για να είσαι in fashion τώρα - και την άνοιξη.

Marks & Spencer

Μίντι φούστα με animal print/ Δες εδώ

Answear

Τζιν φούστα Pepe Jeans/ Δες εδώ

Zara

Μίντι φούστα με βολάν/ Δες εδώ

Ασύμμετρη φούστα με δαντελένια μπορντούρα/ Δες εδώ

Μίντι φούστα καρό μείγμα μάλλινου υφάσματος/ Δες εδώ