Από το κλασικό μαύρο στο γκρι, το navy και το καφέ

Τα παντελόνια δεν είναι μονάχα άνετα, είναι και κομψά. Ιδανικά για τις ημέρες στο γραφείο και τις ημέρες γεμάτες συναντήσεις που θέλεις το outfit σου να είναι ευέλικτο αλλά να μη σου στερεί και πόντους στιλ. Ένα tailored παντελόνι, ακόμη και ένα τζιν παντελόνι σε άνετη γραμμή είναι η βάση του χειμερινού office dressing.

Αποτελεί passe-partout καθώς ταιριάζει με ό,τι έχεις στη συλλογή σου και, είτε το συνδυάσεις με ένα cozy πλεκτό και sneakers είτε με πουκάμισο και loafers, το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου εντυπωσιακό και κομψό, κατάλληλο για τις ημέρες στο γραφείο.



Ευέλικτα και διαχρονικά λοιπόν, μπορείς να φορέσεις το δικό σου αγαπημένο από το πρωινό meeting μέχρι το after-work drink σου για αυτό παρακάτω έχουμε μια λίστα με τα παντελόνια που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου από τα Cos και θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους.

5 παντελόνια από Cos που θα απογειώσουν τα office looks – και θα φορέσεις και μετά το γραφείο

