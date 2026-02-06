Σε ένα κόσμο όπου η μόδα συνεχώς μεταλλάσσεται και οι κανόνες αλλάζουν συνέχεια, η Loewe κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με ένα drop που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και σίγουρα θα γίνει το επόμενο must της σεζόν.

Ο λόγος για ένα παντελόνι που μοιάζει να είναι φτιαγμένο από τα… μανίκια του αγαπημένου σου πουκαμίσου. Ναι, σαν να θυμίζει υβρίδιο, το νέο παντελόνι του οίκου συνδυάζει έντονα τα στοιχεία του comfy wear και της υψηλής ραπτικής - και λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο.

Αυτό το καινοτόμο κομμάτι που, μοιάζει και λίγο με pajama pant και κοστίζει 920 εύρω, ανήκει στη νεότερη συλλογή της Loewe, που υπογράφεται από τους Creative Directors Jack McCollough και Lazaro Hernandez, το δημιουργικό δίδυμο πίσω από την cult μάρκα Proenza Schouler που πλέον βρίσκονται στη θέση των επικεφαλής σχεδιαστών του οίκου.

Παντελόνι με μανίκια πουκαμίσου ή το ανάποδο; - Η Loewe ξέρει πώς να γίνει viral

Με τους νέους σχεδιαστές, η Loewe φαίνεται πως εισέρχεται σε μια νέα εποχή που, παντρεύει τέχνη και λειτουργικότητα, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στην παράδοση της Loewe αλλά και την αιχμηρή της αισθητική.

Kατασκευασμένο από ελαφρύ βαμβάκι, μια επιλογή που υπογραμμίζει το παιχνίδι μεταξύ άνεσης και υψηλής αισθητικής, αποτελεί ένα statement αλλά και wearable κομμάτι για όσους αγαπούν την ευελιξία και το στιλ.

Μπορεί αυτό το drop να διχάζει το κοινό, με άλλους να υποστηρίζουν πως μια τέτοια κυκλοφορία «δεν είναι μόδα» και άλλους να λένε πως αποτελεί αρχή μιας αλλαγής σε ό,τι ονομάζουμε υψηλή ραπτική, το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως αντικατοπτρίζει το νέο κεφάλαιο της Loewe στην οποία γράφεται με νέους κανόνες η σύγχρονη fashion αισθητική, όπου λιτές γραμμές, έντονα χρώματα αλλά και στοιχεία που φλερτάρουν με τη λειτουργική και μη συμβατική έννοια του ρουχισμού κυριαρχούν.

