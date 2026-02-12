Μπορεί μια τσάντα να απογειώσει ένα outfit; Η απάντηση είναι «ναι» και μάλιστα, ανακαλύψαμε μία που συνδυάζει σύγχρονο ντιζάιν και πολυτέλεια, ευελιξία και στιλ, με μοναδικό τρόπο.

Ο λόγος για τη νέα τσάντα The Stockholm του λονδρέζικου brand DeMellier, η οποία χαρακτηρίζεται από μια διακριτική πολυτέλεια και έχει ήδη γίνει η αγαπημένη των fashion girls.

Ξέρουμε πού θα βρεις τη τσάντα που φορούν όλα τα It Girls τώρα– Ταιριάζει με τα πάντα, είναι ο ορισμός της πολυτέλειας



Το brand κυκλοφόρησε ένα νέο σχέδιο που θυμίζει κάτι από bowler bag και ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη, σε υφές όπως δέρμα και suede, ενώ το διακριτικό minimal χρυσό logo και οι καθαρές γραμμές της αποτελούν χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα It Girls πάντως, ήδη τη φορούν με τον πιο effortless τρόπο, συνδυασμένη με μακριά tailored παλτό, ζιβάγκο και wide-leg jeans, για σοφιστικέ outfits αλλά για τολμηρές εμφανίσεις. Το μυστικό της επιτυχίας της; Είναι η τσάντα που δείχνει σαν να βγήκε από κάποιον οίκο υψηλής ραπτικής, είναι ευέλικτη και συνδυάζεται με όλα – και το καλύτερο; ξέρουμε που θα την βρεις.

Βρες παρακάτω τη τσάντα

