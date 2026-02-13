Το σουέτ balloon jacket από τα Stradivarius είναι το πανωφόρι που θα απογειώσει κάθε εμφάνιση – Διαθέσιμο σε 4 χρώματα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
13 Φεβρουαρίου 2026
Ένα από τα στιλ στα οποία μπορείς να επενδύσεις είναι ένα πανωφόρι με σουέτ υφή, υφή που έχει κυριαρχήσει και όλα τα It Girls λατρεύουν, παράλληλα όμως ένα σε balloon γραμμή θα σου χαρίσει ευελιξία και άνεση.
Με μια έρευνα ανακαλύψαμε το πιο κομψό μπουφάν στα Stradivarius, το οποίο αφενός ταιριάζει σε κάθε γυναίκα και κάθε αισθητική, αφετέρου μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση και με κάθε τρόπο.
Πρόκειται για ένα jacket από ύφασμα με όψη συνθετικό σουέτ και η γραμμή του είναι balloon, άνετη και προσδίδει μια cool ανεπιτήδευτη διάθεση. Διαθέτει γιακά με πέτο, μακρύ μανίκι και τελείωμα με λάστιχο.
Δες το εδώ
Πώς θα το φορέσεις; Το jacket είναι διατίθεται σε τέσσερα χρώματα, κάτι που χαρίζει τεράστια ευελιξία. Θα το βρεις σε navy blue, σε δύο εκδοχές του καφέ, και σε απόχρωση της καραμέλας, κάτι που θα σου δώσει την απαραίτητη στιλιστική ελευθερία.
Μπορεί να φορεθεί σε μια athleisure εμφάνιση αλλά και με casual σύνολα, όπως για παράδειγμα με ένα τζιν, και ένα πλεκτό, αλλά μπορείς επίσης να το φορέσεις και σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο.
