Δειλά δειλά οι θερμοκρασίες ξεκινούν να ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως ένα πανωφόρι που μπορεί να φορεθεί εύκολα και να μην «βαραίνει» το look αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της συλλογής μας.

Ένα από τα στιλ στα οποία μπορείς να επενδύσεις είναι ένα πανωφόρι με σουέτ υφή, υφή που έχει κυριαρχήσει και όλα τα It Girls λατρεύουν, παράλληλα όμως ένα σε balloon γραμμή θα σου χαρίσει ευελιξία και άνεση.

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε το πιο κομψό μπουφάν στα Stradivarius, το οποίο αφενός ταιριάζει σε κάθε γυναίκα και κάθε αισθητική, αφετέρου μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση και με κάθε τρόπο.

Το σουέτ balloon jacket από τα Stradivarius είναι το πανωφόρι που θα απογειώσει κάθε εμφάνιση – Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

Πρόκειται για ένα jacket από ύφασμα με όψη συνθετικό σουέτ και η γραμμή του είναι balloon, άνετη και προσδίδει μια cool ανεπιτήδευτη διάθεση. Διαθέτει γιακά με πέτο, μακρύ μανίκι και τελείωμα με λάστιχο.



Stradivarius

Πώς θα το φορέσεις; Το jacket είναι διατίθεται σε τέσσερα χρώματα, κάτι που χαρίζει τεράστια ευελιξία. Θα το βρεις σε navy blue, σε δύο εκδοχές του καφέ, και σε απόχρωση της καραμέλας, κάτι που θα σου δώσει την απαραίτητη στιλιστική ελευθερία.

Μπορεί να φορεθεί σε μια athleisure εμφάνιση αλλά και με casual σύνολα, όπως για παράδειγμα με ένα τζιν, και ένα πλεκτό, αλλά μπορείς επίσης να το φορέσεις και σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο.