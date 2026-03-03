Τέλος στα βαρετά πουκάμισα: Οι επιλογές που θα φέρουν ρομαντικό twist στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σου

Η άνοιξη βρίσκεται προ των πυλών και, τι καλύτερο από μερικές προσθήκες χρώματος στη γκαρνταρόμπα μας αλλά και συνάμα την προσθήκη κομματιών που θα δώσουν ρομαντικά vibes σε κάθε outfit.

Οι τάσεις για την εποχή λένε «ναι» στο χρώμα, «ναι» στις ρομαντικές λεπτομέρειες και τις ανάλαφρες υφές, αν θέλεις λοιπόν να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα σου, η προσθήκη όλων των παραπάνω θα σε βάλει από τώρα σε ανοιξιάτικο mood. Δεν χρειάζεται όμως να ξοδέψεις μια περιουσία για να επιτύχεις όλα τα παραπάνω, αρκούν μερικά κομμάτια – κλειδιά, όπως τα πουκάμισα, που θα δώσουν σε κάθε εμφάνισή σου έναν αέρα ανανέωσης.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα χρώματα και τα prints της άνοιξης, την προσοχή των fashion insiders έχουν τραβήξει τα πουκάμισα με twist, τα πουκάμισα δηλαδή με τις λεπτομέρειες, όπως φιόγκους, ενσωματωμένες τύπου γραβάτες που δένουν στον λαιμό και εκείνα με τα ρομαντικά βολάν, τα οποία έχουν πρωταγωνιστική θέση στις γκαρνταρόμπες εκτός των άλλων και των πιο κομψών Παριζιάνων.

Τέλος στα βαρετά πουκάμισα

Σκέψου λοιπόν, ένα tailored παντελόνι ή ένα cigarette τζιν συνδυασμένο με ένα κομψό πουκάμισο με φιόγκο στον λαιμό. Ο συνδυασμός αυτός θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον αυτή τη σεζόν και όχι άδικα αν με ρωτάς αφού χαρίζει ευελιξία, ελευθερία κινήσεων, κομψότητα και ένα ανοιξιάτικο ρομαντικό twist σε κάθε περίσταση.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές της αγοράς για να προσθέσεις στα ανοιξιάτικα outfits σου το ρομαντικό twist που χρειάζεσαι

Οι επιλογές που θα φέρουν ρομαντικό twist στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σου

Σατέν πουκάμισο με φιόγκο/ Δες το εδώ

Πουκάμισο από σύμμεικτο λινό/ Δες το εδώ

Πουκάμισο γυναικείο με πρόσμιξη μεταξιού/ Δες το εδώ



Πουκάμισο με βολάν και πουά/ Δες το εδώ

Βασικό ριγέ πουκάμισο με τσέπη από ποπλίνα/ Δες το εδώ

