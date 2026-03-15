Το barrel jean από τα Cos που θα φορέσεις με sneakers και κομψά φλατ στο γραφείο – Βγαίνει σε 4 χρώματα

Τα barrel τζιν έχουν κυριαρχήσει από προηγούμενες κιόλας σεζόν.

Χωρίς να στερούνται κομψότητας, τα barrel jean, αποτελούν εξαιρετική επιλογή και για τα ανοιξιάτικα outfits αφού χαρίζουν μεγάλη ευελιξία, όσον αφορά τους συνδυασμούς.

O μεγάλος όγκος και η loose φόρμα τους αναπροσδιορίζουν τη σιλουέτα από τη μέση και κάτω και χαρίζουν άφθονη ευελιξία. Μπορείς να τα φορέσεις από το γραφείο σε εξωτερικά ραντεβού, μέχρι υποχρεώσεις στο κέντρο της πόλης, με sneakers και κομψά φλατ, αν ψάχνεις λοιπόν ένα barrel jean, έχουμε βρει το ιδανικό.

Το barrel jean από τα Cos που θα φορέσεις με sneakers και κομψά φλατ στο γραφείο

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε ένα σχέδιο στα Cos, σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις.

Είναι κατασκευασμένο από βαμβάκι και κομμένο σε κατευθυντικό barrel σχήμα με διπλωμένες πτυχές κατά μήκος του μπροστινού μέρους, ένα σχέδιο που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις.

Θα το βρεις σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις, από την butter yellow που ταιριάζει τέλεια με ένα κλασικό λευκό πουκάμισο μέχρι το κλασικό μπλε, το μπεζ το οποίο θα φορέσεις με ένα καφέ tank top και ένα blazer αλλά και το κλασικό μπλε τζιν, το οποίο είναι ιδανικό με ένα γκρι ή και μαύρο t – shirt.