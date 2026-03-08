Όταν πρέπει να σκεφτείς άνετα αλλά και κομψά φλατ, σίγουρα το στιλ που σου έρχεται στο μυαλό δεν είναι άλλο από τις μπαλαρίνες.

Οι μπαλαρίνες είναι ένα από τα πλέον διαχρονικά αγαπημένα παπούτσια των γυναικών της μόδας και, μετά τον επαναπροσδιορισμό τους και έπειτα από την άνθιση της baletcore αισθητικής, έχουν βρει ακόμη περισσότερες ένθερμες υποστηρίκτριες.

Ταιριάζουν με όλα και μπορούν αν φορεθούν σε κάθε περίσταση – και κάθε εποχή, για αυτό και εμείς ψάξαμε για εκείνες που θα φορέσουμε από το γραφείο στην έξοδο και ανακαλύψαμε το πιο κομψό σχέδιο στα καταστήματα Mango.

Οι κομψές φλατ μπαλαρίνες από τα Mango που θα δώσουν σοφιστικέ αέρα σε κάθε outfit

Πρόκειται για ένα κομψό ζευγάρι φλατ από σουέτ δέρμα και με στρογγυλή μύτη ενώ η λεπτομέρεια που τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι η μπαρέτα που αγκαλιάζει το κουτουπιέ και διαθέτει λεπτομέρεια χρυσή αγκράφα.

Μπορείς να φορέσεις τα κομψά φλατ με ένα cigarette jean, ένα λευκό t – shirt και μια cropped καμπαρντίνα σε ασορτί χρώμα για ένα casual αλλά πάντα κομψό και σοφιστικέ.