Βρήκαμε τη τσάντα που θα γίνει η νέα σου αγαπημένη – Χειροποίητη, θα την κρατάς από το πρωί μέχρι το βράδυ

Η τσάντα αποτελεί αξεσουάρ που μπορεί να απογειώσει ένα outfit ενώ παράλληλα κάνει κάθε έξοδο ακόμη πιο πρακτική και εύκολη.

Με μια έρευνα για την ιδανική τσάντα, εκείνη που θα κρατήσεις σε κάθε περίσταση ανακαλύψαμε μια που θα κάνει κάθε σου εμφάνιση να ξεχωρίσει και θα τη λατρέψεις ανεξαρτήτως της αισθητικής σου.

Πρόκειται για μια τσάντα από τη νέα συλλογή των Callista και Dirty Laundry, δύο brands που ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια συλλογή από τσάντες και ρούχα υμνούν την τέχνη της κατασκευής.

Ο λόγος για την medium tote bag, μια τσάντα κατασκευασμένη από βαμβακερό ύφασμα, σχεδιασμένη για να μεταφέρει εύκολα κάθε τι που χρειάζεσαι μέσα σε μια δύσκολη και απαιτητική ημέρα.

Οι διακριτικές λεπτομέρειες μακραμέ στη βάση των λαβών είναι αυτές που προσθέτουν υφή και χειροποίητη φινέτσα ενώ το διακριτικό δερμάτινο patch με το λογότυπο να ολοκληρώνει το σχέδιο, προσφέροντας μια χαρακτηριστική πινελιά που αντανακλά την ταυτότητα της συνεργασίας.

Συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την διακριτική κομψότητα, η τσάντα Callista x Dirty Laundry Medium Tote τιμά την τέχνη της δημιουργίας μέσα από προσεγμένη κατασκευή, δεξιοτεχνία και διαχρονικό σχεδιασμό.

Όσο για το ποια να επιλέξεις, υπάρχουν διαθέσιμα δύο χρώματα, η μαύρη και εκείνη στο χρώμα της άμμου. Μπορείς να τη συνδυάσεις με ένα office outfit το οποίο βασίζεται σε γήινες αποχρώσεις για ένα quite luxury αποτέλεσμα, είτε να πειραματιστείς με prints και υφές για ένα πιο «πλούσιο» στιλιστικό αποτέλεσμα.