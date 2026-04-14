Τα ελαφριά πανωφόρια έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή ωστόσο ένα από εκείνα που έχουν επανέλθει αυτή την άνοιξη είναι τα αντιανεμικά τζάκετ.

Ένα αντιανεμικό μπουφάν είναι ελαφρύ και άνετο και συνδυάζει το athleisure στοιχείο με μια πιο μοντέρνα αισθητική, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο προσεγμένες περιστάσεις, προσθέτοντας έναν χαλαρό αλλά πάντα στιλάτο χαρακτήρα.

Φυσικά ο λόγος που το επιλέγουν ολοένα και περισσότερες γυναίκες της μόδας είναι πως μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τζιν και sneakers για μια άνετη casual εμφάνιση, αλλά μπορεί επίσης να φορεθεί επάνω από ένα tailored outfit, όπως ένα υφασμάτινο παντελόνι ή μια φούστα.

Αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο sporty και το κομψό βρήκαμε το ιδανικό μπουφάν για εσένα.

To μπουφάν από τα H&M σε εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα που θα γίνει το must have κάθε ανοιξιάτικης εμφάνισης

Με μια έρευνα στα Stradivarius ανακαλύψαμε ένα μπουφάν το οποίο θα γίνει το must have κάθε εμφάνισής σου. Σε φαρδιά γραμμή από νάιλον διαθέτει ψηλό όρθιο γιακά, φερμουάρ στο πάνω μέρος και τσέπες-φιλέτο στα πλάγια. Έχει επίσης λάστιχο στην άκρη του μανικιού και ελαστικό κορδόνι με στοπ στο τελείωμα.

Τέλος, το κόκκινο χρώμα του το καθιστά ιδανικό για την εποχή, αφού όπως έχουμε ήδη γράψει το κόκκινο χρώμα είναι ο πρωταγωνιστής κάθε στιλάτης εμφάνισης.