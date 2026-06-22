FASHION SHOPPING

Το κομψό φόρεμα από τα Zara που θα φορέσεις σε γάμο στο νησί – Κοστίζει κάτω από 40 ευρώ

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

22 Ιουνίου 2026

Το κομψό φόρεμα από τα Zara που θα φορέσεις σε γάμο στο νησί – Κοστίζει κάτω από 40 ευρώ
Instagram/@melisacurev
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Οι καλοκαιρινοί γάμοι είναι πάντοτε εντυπωσιακοί, πόσο μάλλον όταν γίνονται σε κάποιο νησί, με αιγαιοπελαγίτικο αέρα και εκείνη τη μοναδική ανάλαφρη αύρα.

Και το ερώτημα τώρα είναι το εξής: τι φοράμε; Ένα λινό φόρεμα σε άκρως καλοκαιρινό χρώμα, αέρινο και κομψό, είναι πάντοτε η τέλεια επιλογή, όχι μονάχα για το στιλ αλλά και για την ευελιξία που θα σου χαρίσει.

Με μία έρευνα για το φόρεμα που θα φορέσουμε στους καλοκαιρινούς γάμους στο νησί λοιπόν, ανακαλύψαμε μία επιλογή στα Zara, την οποία θα λατρέψεις.

Το κομψό φόρεμα από τα Zara που θα φορέσεις σε γάμο στο νησί – Κοστίζει κάτω από 40 ευρώ

Πρόκειται για ένα κρουαζέ φόρεμα από λινό με λαιμόκοψη halter και ανοιχτή πλάτη. Διαθέτει εφαρμοστή μέση και κάτω μέρος σε άλφα γραμμή και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους γάμους του καλοκαιριού σε νησί.

Jenny.Gr
Zara

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Μπορείς να το φορέσεις με χρυσά κοσμήματα για ένα πιο chic αποτέλεσμα αλλά και με boho αξεσουάρ, ό,τι πρέπει για τους γάμους στο νησί. Φυσικά αν θέλεις να πειραματιστείς με χρώματα για ένα δυναμικό αποτέλεσμα, δοκίμασε πορτοκαλί ή κόκκινα kitten heels και κοκάλινα βραχιόλια σε διάφορες αποχρώσεις και μεγέθη.

Jenny.Gr
Zara

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