Get the Look: Τα Hemithea σύνολα που επέλεξε η ομάδα του JennyGr για το Hautes Grecians Vol. 8

Καθαρές γραμμές, γήινες αποχρώσεις και exclusive backstage στιγμές: Όλα τα fashion-forward looks της ομάδας του JennyGr τη βραδιά του Hautes Grecians 2026.

Η κορυφαία γιορτή της ελληνικής μόδας και υψηλής ραπτικής, το Hautes Grecians Vol. 8, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στον εμβληματικό και γεμάτο ιστορία χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Σε μια βραδιά όπου η σύγχρονη ελληνική σχεδιαστική δημιουργία συνάντησε τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά, κάθε λεπτομέρεια είχε τη δική της σημασία.

Πίσω από τις κάμερες, στα παρασκήνια αλλά και στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης, η ομάδα του JennyGr έδωσε τον ρυθμό, επικοινωνώντας τον παλμό του show. Για τις εμφανίσεις τους σε αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά, εμπιστεύτηκαν το ελληνικό fashion brand Hemithea, το οποίο δημιούργησε total looks που εξέφραζαν απόλυτα τη φιλοσοφία του θεσμού: σύγχρονη αισθητική, αυθεντικότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Η χρωματική παλέτα και η φιλοσοφία των looks

Οι δημιουργίες του brand Hemithea κινήθηκαν με απόλυτη αρμονία στη χρωματική παλέτα της φετινής διοργάνωσης. Γήινες αποχρώσεις, καθαρές γραμμές και υφές που αγκαλιάζουν το σώμα με ελευθερία, λειτούργησαν ως φυσική προέκταση του concept του Hautes Grecians. Τα σύνολα της ομάδας δεν ακολούθησαν απλώς τις τάσεις της σεζόν, αλλά ανέδειξαν τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στη μόδα, την ελληνική κληρονομιά και το διακριτικό total look που απαιτεί ένα τόσο λαμπερό fashion event.

Από τα αέρινα φορέματα μέχρι τα προσεγμένα co-ords και το relaxed tailoring, κάθε κομμάτι επιλέχθηκε για να προσφέρει άνεση κάτω από τα φώτα της διοργάνωσης, χωρίς να θυσιάζει στο ελάχιστο το high-end στυλ.

Δημιουργώντας το ιδανικό look για ένα Fashion Show

Στη exclusive φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του event, η ομάδα του Jenny.gr ανέδειξε τα key-pieces της συλλογής Hemithea, προτείνοντας statement εμφανίσεις που μπορείτε να υιοθετήσετε κι εσείς στις δικές σας ιδιαίτερες περιστάσεις.

Ανακαλύψτε τα κομμάτια που κέρδισαν τις εντυπώσεις:

Η Άννα με Lambada dress

Η Άννα με Lambada dress © Τζίνα Σκανδάμη

Η Βίκυ με Crystal Dress

Η Βίκυ με Crystal Dress © Μυρτώ Κυρίτση

Η Ελένη με Charis top και Martha pants

Η Ελένη με Charis top και Martha pants © Τζίνα Σκανδάμη

Η Ανθία με Charls dress

Η Ανθία με Charls dress © Τζίνα Σκανδάμη

Η Δήμητρα με Crystal dress

Η Δήμητρα με Crystal dress © Τζίνα Σκανδάμη

Η Άρτεμις με Tommy Shorts και Angela Blazer

Η Άρτεμις με Tommy Shorts και Angela Blazer © Τζίνα Σκανδάμη

Η Αντζελίνα με Chad Pants και Megan Top

Η Αντζελίνα με Chad Pants και Megan Top © Τζίνα Σκανδάμη

Η Χριστίνα με NMW Powder Pants και Janna Shirt

Η Χριστίνα με NMW Powder Pants και Janna Shirt © Panoulis

Το Hemithea, ως πολύτιμος υποστηρικτής της φετινής βραδιάς, απέδειξε έμπρακτα ότι η ελληνική μόδα έχει τη δική της, ξεχωριστή φωνή. Όταν η κομψότητα συναντά την πρακτικότητα και η αυθεντική αισθητική υπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό —καθώς όλα τα έσοδα των εισιτηρίων διατέθηκαν στο ΕΛΙΖΑ– Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού— το αποτέλεσμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ρούχο. Είναι έμπνευση, μνήμη και μια κοινή γλώσσα δημιουργίας.