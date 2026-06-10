Hautes Grecians 2026 vol.8: Μια ωδή στην ομορφιά, τη μνήμη και τη δημιουργία

Όσα ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση του θεσμού της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής στου Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

Το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, παρακολούθησε ένα fashion show υψηλής αισθητικής, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Μιχάλη Πάντου, που ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική μόδα και τη διαχρονικότητα του χώρου.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές των Deux Hommes, της Daphne Valente, του Στέλιου Κουδουνάρη και του Αθανάσιου Βασιλειάδη, οι οποίοι προσέγγισαν το φετινό θέμα μέσα από τέσσερις εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου δυνατές δημιουργικές αφηγήσεις.

Deux Hommes © Τζίνα Σκανδάμη

Οι Deux Hommes παρουσίασαν τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, μια σύγχρονη εκδοχή της couture αισθητικής, όπου η δαντέλα, το χειροποίητο κροσέ, το μεταξωτό τούλι και τα μακραμέ πλέγματα συνυπήρξαν σε αέρινες σιλουέτες με έντονη υλικότητα και κίνηση. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στο μαύρο και τις παστέλ αποχρώσεις δημιούργησαν ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς, αποτυπώνοντας τη νέα καλοκαιρινή ταυτότητα του ιστορικού σχεδιαστικού διδύμου.

Daphne Valente © Τζίνα Σκανδάμη

Η Δάφνη Βαλέντε παρουσίασε την exclusive σειρά «Fluid Sculptures», εμπνευσμένη από τα mobile γλυπτά του Alexander Calder. Τα χαρακτηριστικά πλισέ της σχεδιάστριας μεταμορφώθηκαν σε κινούμενα γλυπτά που ακολουθούσαν τη φυσική κίνηση του σώματος, δημιουργώντας μια αίσθηση συνεχούς ροής και ισορροπίας. Οι αποχρώσεις του μπλε, του εκρού, του μπεζ και του μαύρου λειτούργησαν ως ένας κομψός διάλογος με το περιβάλλον του μουσείου και την ελληνική αισθητική.

Stelios Koudounaris © Τζίνα Σκανδάμη

Ο Στέλιος Κουδουνάρης παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από το μεσογειακό καλοκαίρι, το φως και τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Αέρινα υφάσματα, relaxed tailoring, έντονες χρωματικές αντιθέσεις και σύγχρονες occasionwear προτάσεις συνέθεσαν μια συλλογή που ισορρόπησε ανάμεσα στη θηλυκότητα, τη δύναμη και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Τις εμφανίσεις ολοκλήρωσαν γυαλιά ηλίου Kokkoris Optics, προσθέτοντας μια επιπλέον νότα κομψότητας και καλοκαιρινής ανεμελιάς.

Athanasios Vasileiadis © Τζίνα Σκανδάμη

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή του Αθανάσιου Βασιλειάδη, ο οποίος παρουσίασε τη συλλογή «ΜΝΗΜΗ». Μέσα από γλυπτικές φόρμες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητες λεπτομέρειες, ο σχεδιαστής εξερεύνησε τις έννοιες της ταυτότητας, της μεταμόρφωσης και της προσωπικής ιστορίας. Οι δημιουργίες του λειτούργησαν ως φορέας συναισθημάτων και συμβολισμών, αναδεικνύοντας τη μόδα ως μια σύγχρονη μορφή αφήγησης, ενώ τα looks συμπλήρωσαν τα κοσμήματα Butterflyfish jewellery.

MAC Cosmetics © Τζίνα Σκανδάμη

Για ακόμη μία χρονιά, η MAC Cosmetics δημιούργησε makeup looks που ανέδειξαν τη μοναδικότητα κάθε συλλογής, ενώ η ομάδα της Wella Professionals υπέγραψε τα hair looks των μοντέλων, ολοκληρώνοντας με απόλυτη αρμονία τη συνολική εικόνα του show. Τα άκρα των μοντέλων φρόντισε η OPI, δημιουργώντας κομψά και σύγχρονα nail looks που συμπλήρωσαν ιδανικά κάθε εμφάνιση.

Όπως κάθε χρόνο, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της διοργάνωσης θα διατεθούν στην ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, ενισχύοντας το σημαντικό έργο της για την προστασία των παιδιών.

Το Hautes Grecians Vol. 8 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή υπενθύμιση: όταν η μόδα συναντά τον πολιτισμό και υπηρετεί έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από αισθητική. Γίνεται μνήμη, έμπνευση και μια διαχρονική γλώσσα δημιουργίας.