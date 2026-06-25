5 πέδιλα που θα αποκτήσεις τώρα και θα κρατήσεις για πολλά καλοκαίρια ακόμα – Πρακτικά και κομψά
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Ιουνίου 2026
Από τα πρωινά στο γραφείο και τις εμφανίσεις στην πόλη μέχρι τις βραδινές εξόδους και τις εξορμήσεις στο νησί, τα πέδιλα αποτελούν την ιδανική επιλογή αν αναζητάς την άνεση χωρίς να θυσιάζεις το στιλ.
Τα πέδιλα μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε διαφορετικές περιστάσεις ανεξαρτήτως της αισθητικής σου και, συνδυάζονται εξίσου αρμονικά με αέρινα φορέματα, λινά σύνολα, tailored κομμάτια ή ακόμη και πιο casual looks, αυτός είναι άλλωστε και ένας λόγος που οι περισσότερες γυναίκες τα επιλέγουν ξανά και ξανά αυτή την εποχή.
Τα τελευταία χρόνια άλλωστε, η μόδα έχει στραφεί περισσότερο προς την πρακτική πολυτέλεια με τα πέδιλα να γοητεύουν τα It Girls αλλά και να φοριούνται από το πρωί έως το βράδυ.
Με μία έρευνα ανακαλύψαμε 5 σχέδια που μπορείς να φορέσεις σε κάθε περίσταση αλλά και με κάθε πιθανό συνδυασμό αν βρίσκεσαι λοιπόν στην αναζήτηση για νέα κομμάτια στη συλλογή σου, παρακάτω θα βρεις τη λίστα που ψάχνεις.
Δες παρακάτω τα πέδιλα
Mairiboo με λεπτό τακούνι/ Δες εδώ
Πέδιλο Με Πλατφόρμα/ Δες εδώ
Σανδάλια GINO ROSSI/ Δες εδώ
Πέδιλο με καρό Vichy/ Δες εδώ
Πέδιλο με χαμηλό τακούνι/ Δες εδώ
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