Mediterranean Cosmos: Το καλοκαίρι στην πόλη έχει προορισμό!

Από τις 3 Ιουλίου, οι καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands, δίνουν την ιδανική ευκαιρία για ανανέωση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.
Η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos γεμίζει με live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει καλοκαιρινή διάθεση και στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ποτό μετά τη δουλειά, μια οικογενειακή βόλτα ή μια βραδινή συνάντηση με φίλους, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τo Square Alive επιστρέφει έως και τις 17 Ιουλίου με DJ sets που ξεκινούν στις 20:00 και live εμφανίσεις στις 20:30.
Πρόγραμμα live εμφανίσεων & DJ sets:
- Πέμπτη 2/7 – DJ Efi Back
- Παρασκευή 3/7 – BLISS Show Band
- Τετάρτη 8/7 – DJ Stavros Panagiotidis (Stavros P)
- Πέμπτη 9/7 – Les Au Revoir
- Παρασκευή 10/7 – Banda Latiniko
- Τετάρτη 15/7 – DJ Nontas Georgiadis
- Πέμπτη 16/7 – DJ Tasos Pilarinos
- Παρασκευή 17/7 – DJ G. Zachariadis
Παράλληλα, κάθε Τετάρτη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες 1+1 προσφορές σε επιλεγμένα καταστήματα εστίασης της εξωτερικής πλατείας όπως τα Starbucks, La Pasteria Cucina Italiana, ToThelo Gastrobar, Plaisir, ΛΕΜΑΡΓΚΟ, Koi Sushi Bar, BALBOA, McDonald's, Brulée CAFÉ BAR και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο escape room The MindTrap.
Ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, γεύσεις, μοναδικές προσφορές και ξεχωριστές στιγμές ξεκινά στο Mediterranean Cosmos, εκεί όπου κάθε επίσκεψη γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία.
Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr
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