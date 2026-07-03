Mediterranean Cosmos: Το καλοκαίρι στην πόλη έχει προορισμό!

Και αυτό το καλοκαίρι, το Mediterranean Cosmos γίνεται ο πιο ξεχωριστός προορισμός της πόλης, συνδυάζοντας αγαπημένα brands, μοναδικές προσφορές, γεύσεις και μουσική σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που κάνει κάθε επίσκεψη ξεχωριστή.

Από τις 3 Ιουλίου, οι καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands, δίνουν την ιδανική ευκαιρία για ανανέωση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos γεμίζει με live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει καλοκαιρινή διάθεση και στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ποτό μετά τη δουλειά, μια οικογενειακή βόλτα ή μια βραδινή συνάντηση με φίλους, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τo Square Alive επιστρέφει έως και τις 17 Ιουλίου με DJ sets που ξεκινούν στις 20:00 και live εμφανίσεις στις 20:30.

Πρόγραμμα live εμφανίσεων & DJ sets:

Πέμπτη 2/7 – DJ Efi Back

Παρασκευή 3/7 – BLISS Show Band

Τετάρτη 8/7 – DJ Stavros Panagiotidis (Stavros P)

Πέμπτη 9/7 – Les Au Revoir

Παρασκευή 10/7 – Banda Latiniko

Τετάρτη 15/7 – DJ Nontas Georgiadis

Πέμπτη 16/7 – DJ Tasos Pilarinos

Παρασκευή 17/7 – DJ G. Zachariadis

Παράλληλα, κάθε Τετάρτη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες 1+1 προσφορές σε επιλεγμένα καταστήματα εστίασης της εξωτερικής πλατείας όπως τα Starbucks, La Pasteria Cucina Italiana, ToThelo Gastrobar, Plaisir, ΛΕΜΑΡΓΚΟ, Koi Sushi Bar, BALBOA, McDonald's, Brulée CAFÉ BAR και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο escape room The MindTrap.

Ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, γεύσεις, μοναδικές προσφορές και ξεχωριστές στιγμές ξεκινά στο Mediterranean Cosmos, εκεί όπου κάθε επίσκεψη γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr

