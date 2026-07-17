5 ολόσωμες φόρμες από τα Zara που θα σε «σώσουν» στους 35 βαθμούς Κελσίου – Θα τις φορέσεις σε κάθε περίσταση

Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, το ντύσιμο γίνεται συχνά… σκέτη πρόκληση.

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες θέλουμε ρούχα που να είναι δροσερά, άνετα και παράλληλα κομψά, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο στο να σκεφτούμε περίπλοκους συνδυασμούς. Κι αν υπάρχει ένα κομμάτι που συνδυάζει όλα τα παραπάνω, αυτό δεν είναι άλλο από την ολόσωμη φόρμα.

Οι ολόσωμες φόρμες αποτελούν την πιο έξυπνη επιλογή για τις ημέρες του καύσωνα, καθώς δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο look χωρίς να βαραίνουν την εμφάνιση. Από λινές και βαμβακερές μέχρι πιο αέρινες σατέν, οι ολόσωμες φόρμες προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε περίσταση, από το γραφείο και τις βόλτες στην πόλη μέχρι τις καλοκαιρινές εξόδους και τις διακοπές.

Με μία έρευνα για τις ιδανικές ολόσωμες φόρμες ανακαλύψαμε στα Zara 5 διαφορετικά στιλ που θα φορέσεις σε κάθε περίσταση, με flat σανδάλια, με πέδιλα, με σαγιονάρες – ακόμη και με sneakers, επομένως δες την παρακάτω λίστα και βάλε στη wish list σου τις αγαπημένες σου.

5 ολόσωμες φόρμες από τα Zara που θα σε «σώσουν» στους 35 βαθμούς Κελσίου

Ολόσωμη φόρμα με V ντεκολτέ/ Δες εδώ

Κοντή ολόσωμη φόρμα/ Δες εδώ

Ολόσωμη φόρμα με κύριο ύφασμα/ Δες εδώ

Ολόσωμη φόρμα με στρόγγυλη λαιμόκοψη/ Δες εδώ

Ολόσωμη φόρμα από ύφασμα με ριχτή γραμμή/ Δες εδώ