Denim blue: H απόχρωση που θα δεις παντού και θα σε κάνει να αγαπήσεις το μπλε

Το χρώμα που θα μας κάνει να κοιτάξουμε την παλέτα του μπλε με διαφορετικό μάτι και να νιώθουμε ότι φοράμε denim, χωρίς ίχνος τζιν πάνω μας!

Όσες αγαπούσαμε το μπλε προσθέσαμε μια ακόμη απόχρωση στην παλέτα με τα lovely blue μας. Όσες, όμως, έχουν φανεί διστακτικές απέναντι του – τις περισσότερες φορές μην ξέροντας το πραγματικό γιατί – τώρα ίσως το ξανασκεφτούν, αφού το denim blue θυμίζει κάτι από απόχρωση του αγαπημένου μας τζιν ή μια πιο γλυκιά εκδοχή ενός μπλε που μοιάζει σαν να έχει αναμειχθεί γλυκά με άλλες αποχρώσεις και να έχει βρει μια πιο βαθιά και κάποιες φορές ελαφρώς washed-out εκδοχή του. Από τους μεγάλους οίκους μόδας, μέχρι τα fast fashion καταστήματα, αυτό το αξιαγάπητο μπλε έχει έρθει για να μας κάνει να το επιλέγουμε ξανά και ξανά.

Φορώντας denim χωρίς να φοράς denim

Και ξαφνικά όλο το Look μας αποκτά επιλογές από αυτό το πολύ ενδιαφέρον χρώμα: πλεκτά, πουκάμισα, jackets, παπούτσια, τσάντες, μας δίνουν το εφέ ότι έχουμε επιλέξει τζιν, χωρίς όμως να φοράμε ούτε ένα denim item. Μάλιστα, με ένα denim blue κομμάτι κάνουμε αμέσως τη διαφορά, χωρίς να νιώθουμε ότι παίρνουμε κάποιο τρομερό ρίσκο. Ξεφεύγουμε από το super ασφαλές μαύρο και από το καφέ που συνηθίσαμε επίσης ως ασφαλή επιλογή τα τελευταία χρόνια και ξαφνικά έχουμε κάτι άλλο, κάτι elevated χωρίς υπερβολές και φασαρίες. Και όσο η θερμοκρασία θα πέφτει, τόσο θα αγκαλιάζουμε με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο αυτό το μπλε που λόγω της ταύτισής του με το denim, ταιριάζει σε όλους και σε όλα!

Και όσον αφορά τις αποχρώσεις; Το βρίσκουμε από βαθύ indigo που θυμίζει το ακατέργαστο denim μέχρι το πιο απαλό, ξεθωριασμένο μπλε ενός αγαπημένου τζιν. Όλο το χρωματικό φάσμα υπάρχει εκεί έξω στα φυσικά και ηλεκτρονικά ράφια για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση, ενώ το να επιλέξουμε και δύο διαφορετικούς τόνους στο ίδιο Look είναι και αυτό μια πρόταση για τις πιο Blue brave από εμάς! Εκτός των εσωτερικών συνδυασμών το denim blue ταιριάζει πολύ μπορεί να λειτουργήσει ως ουδέτερη ή βασική απόχρωση του ootd μας και να ταιριάξει υπέροχα με chocolate brown, μπεζ και βουργουνδί για φθινοπωρινή sophisticated, ενώ ακόμη και δίπλα σε γκρι, μαύρο ή cream δημιουργεί styling challenges. Φυσικά, ταιριάζει μοναδικά και με το ίδιο το denim, δημιουργώντας απεριόριστες ευκαιρία για συνδυασμούς και παιχνίδια.

Denim Blue στα ρούχα

Η αλήθεια είναι ότι το denim blue έρχεται να χρωματίσει πολύ ωραία τις επιλογές μας σε tops, Jackets, φούτερ, σακάκια κ.ά. Έτσι και συνδυάζονται άψογα με το πραγματικό denim, αλλά δένουν και τέλεια με άλλες χρωματικές επιλογές σε Bottoms ειδικά σε Items που συχνά σκεφτόμαστε πώς να το συνδυάσουμε ιδανικά όπως είναι το άσπρο παντελόνι ή ένα κομμάτι με έντονο Print. Ένα Denim blue top ή Jacket θα μπει στην ντουλάπα μας και θα βγαίνει συνέχεια από εκεί για να φορεθεί ξανά και ξανά!





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Denim blue σε παπούτσια

Τι ωραίο χρώμα για να έχουμε στη shoe wardrobe μας και πόσο μη αναμενόμενο ανάμεσα στις μαύρες και καφέ επιλογές σε boots και στα κατ' εξοχήν άσπρα sneakers μας. Ειδικά στα παπούτσια η πιο washed-out εκδοχή του denim blue είναι τόσο ενδιαφέρουσα που συχνά θα ορίζει εκείνη το υπόλοιπο outfit.





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Denim Blue σε τσάντα

Αυτό και αν είναι όμορφο twist στην κάθε μέρα μας. Η μπλε τσάντα σε αυτό το όμορφο χρώμα θα φέρει νέα πνοή σε κάθε εμφάνιση, ακόμη και αν αυτή είναι μια από τις πιο safe μας όπως ένα τζιν και λευκό πουκάμισο. Εκτός από τα αναμενόμενα όμως, αυτή η τσάντα θα μπορέσει να συνδυαστεί τόσο ωραία και με άλλα που δεν τα περιμένουμε πόσο όμορφα θα δείχνουν, όπως με το μπορντό ή ακόμη και με το μαύρο!



