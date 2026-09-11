ANAYA & ESTHÉS: δύο προορισμοί μόδας με γνώμονα τον άνθρωπο

Δύο καταστήματα, μια φιλοσοφία: η μόδα όχι ως μια σειρά από τάσεις που αλλάζουν και πρέπει να τις υπηρετήσουμε, αλλά ως ένας τρόπο προσωπικής έκφρασης.

Είναι στιγμές που ανακαλύπτεις κάτι νέο και συναρπαστικό εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό συνέβη και με τα καταστήματα ANAYA & ESTHÉS που γνωρίσαμε στην Αίγινα και έγιναν αμέσως ένας από τους αγαπημένους μας fashion προορισμούς όχι μόνο για τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, αλλά και γενικότερα. Η έκπληξη της ανακάλυψης ήταν διάχυτη και είχε να κάνει με όλα όσα πρεσβεύουν αυτά τα δύο μοναδικά island destinations: Επιλογές με στιλ και αισθητική, προσωπικότητα σε κάθε item, εξυπηρέτηση που κάνει το shopping μια μοναδική εμπειρία.



Δύο χώροι που έχουν εξελιχθεί σε σημεία αναφοράς για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία μόδας στην Αίγινα. Η προσωπική επιμέλεια, το contemporary resort style και ένα προσεκτικά επιλεγμένο mix ελληνικών και διεθνών brands δημιουργούν μια fashion πρόταση με ξεκάθαρο χαρακτήρα. Εδώ, η επιλογή δεν γίνεται με μοναδικό γνώμονα την εμπορικότητα ή την εκάστοτε τάση. Κάθε συλλογή εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη αισθητική, με έμφαση στην ποιότητα, τον σχεδιασμό και –πάνω απ' όλα– την προσωπικότητα.







Το contemporary resort style πέρα από τις τάσεις

Philosophy, Dirty Laundry, Lotus Eaters, D'Artemide, δημιουργίες της Vassia Kostara, αλλά και Kose Resort Wear, Orra και Kooreloo είναι μερικά μόνο από τα brands που συνθέτουν το fashion σύμπαν των δύο καταστημάτων.Μέσα από τις επιλογές του, ο Κωνσταντίνος Γερογιώργος, ο άνθρωπος πίσω από τον μοναδικό κόσμο του ANAYA & ESTHÉS προσεγγίζει το contemporary resort style όχι ως μια εποχική τάση που αφορά αποκλειστικά τις διακοπές, αλλά ως μια διαχρονική στάση απέναντι στο ντύσιμο: ελεύθερη, κομψή και ανεπιτήδευτη. Μια αισθητική που μοιάζει να βρίσκει το ιδανικό της σκηνικό στην Αίγινα, αντλώντας έμπνευση από το ελληνικό καλοκαίρι, το φως και εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση χαλαρής κομψότητας που δεν χρειάζεται υπερβολή για να ξεχωρίσει.



Μόδα που ξεκινά από την προσωπικότητα

Αυτό που τελικά διαφοροποιεί τα ANAYA και ESTHÉS δεν είναι μόνο τα brands που φιλοξενούν στα rails τους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το styling ως μια προσωπική διαδικασία. Γιατί ένα σωστό ρούχο δεν είναι απαραίτητα εκείνο που πρωταγωνιστεί στις τάσεις της σεζόν. Είναι εκείνο που μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο που το φορά. Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της φιλοσοφίας του Κωνσταντίνου Γερογιώργου: δεν πουλά απλώς μόδα. Ντύνει ανθρώπους με την ίδια φυσικότητα που το ελληνικό καλοκαίρι ντύνει το φως.

ANAYA

Χρ. Λαδά 7, Αίγινα 18010

Τηλ.: 22973 00762

ESTHÉS

Π. Ηρειώτη 33, Αίγινα 18010

Τηλ.: 22970 29281

Instagram: @anaya.aegina

