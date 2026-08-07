Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης μπορεί να φιλοξενεί τις συλλογές της νέας σεζόν, όμως κάθε χρόνο οι δρόμοι μετατρέπονται σε μια ζωντανή πασαρέλα, όπου It Girls παρουσιάζουν τις πιο δημιουργικές εμφανίσεις τους, θυμίζοντάς μας γιατί η Κοπεγχάγη θεωρείται η πρωτεύουσα του σύγχρονου σκανδιναβικού στιλ.

Το street style της Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους δείκτες των τάσεων που πρόκειται να κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες και αυτή τη φορά, οι πιο καλοντυμένες γυναίκες της μόδας πειραματίστηκαν με χρώματα, υφές και απρόσμενους συνδυασμούς, χαρίζοντας άφθονη έμπνευση.

Από τα παιχνιδιάρικα αξεσουάρ μέχρι τις ανανεωμένες σιλουέτες και τις έντονες χρωματικές πινελιές, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όσα ξεχωρίσαμε στους δρόμους της Κοπεγχάγης.

Όσα ξεχωρίσαμε στο street style της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης και θα καθορίσουν τις τάσεις

Τα κρόσσια

Tα fringe details βρίσκονται παντού. Σε φούστες, jackets, tops και τσάντες, τα κρόσσια χαρίζουν κίνηση και θεατρικότητα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο. Είτε σε διακριτικές λεπτομέρειες είτε σε total statement κομμάτια, είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

Τα scarfs

Οι μπαντάνες, τα μαντήλια και κάθε είδους headscarf κυριάρχησαν στις εμφανίσεις των fashion girls. Φορέθηκαν δεμένα στο κεφάλι με ρετρό αισθητική, προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο να αναβαθμίσει κανείς ακόμη και το πιο basic outfit.

Οι βερμούδες

Οι tailored βερμούδες εμφανίστηκαν σχεδόν σε κάθε street style look. Με φαρδιά γραμμή, συνδυάζονται με oversized σακάκια, πουκάμισα και slingback ή mules, δημιουργώντας ένα σύγχρονο city look.

Οι ρίγες

Από τις κλασικές Breton μέχρι τις πολύχρωμες αθλητικές ρίγες, το μοτίβο έκανε αισθητή την παρουσία του. Η Κοπεγχάγη επιβεβαίωσε πως οι ρίγες αποτελούν μία από τις πιο δυνατές επιλογές για τη νέα σεζόν.

Τα capri leggings

Ένα από τα πιο συζητημένα trends είναι τα capri leggings. Το μήκος κάτω από το γόνατο επιστρέφει και φοριέται με oversized σακάκια, αέρινες μπλούζες και κομψά kitten heels, δίνοντας νέα πνοή σε ένα αμφιλεγόμενο κομμάτι.

Σαγιονάρες

Σε κάθε μορφή τους, με τακούνια ή και χωρίς, από τις κλασικές μέχρι τις νέες Havaianas Kitten Heels, οι γυναίκες της μόδας λένε «ναι» στην άνεση των flip flops και, ναι, θα συνεχίσουν να είναι η αγαπημένη τους επιλογή για κάθε περίσταση.

Το mustard yellow

Ανάμεσα στις έντονες αποχρώσεις που είδαμε, (το ροζ είχε την τιμητική του) το mustard yellow ξεχώρισε περισσότερο. Εμφανίστηκε σε πλεκτά, μπλούζες, φορέματα και πανωφόρια, δίνοντας μια ζεστή, φθινοπωρινή διάθεση ακόμη και στα καλοκαιρινά looks.

Η φούστα πάνω από το παντελόνι

Το layering επιστρέφει και η πιο χαρακτηριστική εκδοχή του είναι ο συνδυασμός φούστας πάνω από παντελόνι. Ένα styling trick που δείχνει ιδιαίτερα φρέσκο και επιβεβαιώνει πως οι κανόνες της μόδας υπάρχουν για να ανατρέπονται.



Statement headwear

Πέρα από τις μπαντάνες, είδαμε ιδιαίτερα καπέλα, πλεκτούς σκούφους, newsboy caps, embellished berets και εντυπωσιακά headpieces να ολοκληρώνουν τα looks.