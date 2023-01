Τα 6 καλύτερα tricks για να μοιάζει το look σου πιο ακριβό, από όσο πραγματικά είναι

Το θέμα είναι ότι θέλεις να μοιάζει το look σου ακριβό, αλλά θέλεις και να συνεχίσεις να έχεις δύο νεφρά; Όχι, δεν είναι θέμα! Με τα 6 tricks που σου αναλύω στο άρθρο θα πετύχεις ακριβώς αυτό που θέλεις.

Μπορεί να έχεις την εντύπωση ότι για να μοιάζει ακριβό το look σου, πρέπει να αγοράσεις κομμάτια, τα οποία να κοστίζουν όσο το ενοίκιό σου. Λάθος! Για να μοιάζει ακριβό ένα look δεν χρειάζονται φανταχτερά logos και κοσμήματα, που θα έπρεπε να μπουν σε θυρίδα τράπεζας όταν τα βγάλεις. Υπάρχουν μικρά κολπάκια, που μπορούν να μεταμορφώσουν το look σου σε μια Σταχτοπούτα πριν τα μεσάνυχτα

Πολλοί από αυτούς τους κανόνες έχουν εδραιωθεί από από luxury brands, όπως η The Row και η Céline, όταν ήταν creative director του οίκου η Phoebe Philo.

Ξέρω ότι σε έχω ιντριγκάρει αρκετά μέχρι στιγμής, οπότε συνέχισε να διαβάζεις, διότι παρακάτω σου έχω τη λίστα με τα 6 tricks για να κάνεις το look σου να μοιάζει πιο ακριβό από όσο πραγματικά είναι!

1. Προτίμησε ένα κλασικό πανωφόρι

Μια καπαρντίνα ή ένα μονόχρωμο κάμελ ή μαύρο maxi παλτό δίνουν extra πόντους σε κάθε look.

2. Προτίμησε κοσμήματα σε καθαρές γραμμές και στα βασικά μεταλλικά χρώματα

Εάν τα κοσμήματα σου είναι πιο κλασικά, παρά μοντέρνα, έχουν την τάση να φαίνονται πολύ πιο ακριβά από όσο πραγματικά είναι.

3. Προτίμησε το μετάξι

Μια πολύ safe επιλογή για να ανεβάσεις το look σου σε άλλο επίπεδο. Μπορείς να φορέσεις ένα μεταξωτό πουκάμισο, τοπάκι, παντελόνι, φόρεμα ή φούστα.

4. Προτίμησε λίγο πιο ακριβά παπούτσια

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία, αλλά όταν ένα παπούτσι είναι φτηνό, φαίνεται!

5. Προτίμησε ουδέτερους τόνους σε total outfits

Υπάρχει κάτι το διαχρονικά σικάτο και κομψό με το total εκρού. Απλά μοιάζει πιο ακριβό.

6. Προτίμησε ένα βαμβακερό λευκό πουκάμισο

Από τα top tricks. Κράτα το ατσαλάκωτο και λευκό και κέρδισε extra luxury πόντους.