Είσαι άνω των 50; 7 κομψά φθινοπωρινά looks για το γραφείο

Ανανεώσου και γύρνα με άλλον αέρα στο γραφείο

Η επιστροφή στην πραγματικότητα, δηλαδή στην εργασία μπορεί να είναι κάπως «σκληρή» μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά είναι αναπόφευκτη. Έχεις όμως ακόμα το μαύρισμά σου και τις αναμνήσεις των πιο χαλαρών ημερών που πέρασαν, συν ότι ξεκουράστηκες. Έρχεσαι λοιπόν με νέο αέρα και ανανεωμένη διάθεση στο γραφείο. Εκτός από την διάθεση, μπορείς να ανανεώσεις και τα looks του γραφείου σου. Γιατί να παραμείνεις στα ίδια, ενώ μπορείς να πειραματιστείς με νέα looks; Δεν χρειάζεται να αγοράσεις καινούρια ρούχα, απλά να σετάρεις διαφορετικά αυτά που ήδη έχεις. Για να σε εμπνεύσουμε, φτιάξαμε μια λίστα με 7 κομψά και εύκολα looks γραφείου και στην παραδίδουμε για εξέταση. Κράτα σημειώσεις!

Δες στην παρακάτω gallery πως φορέθηκε το κοστούμι βερμούδα-σακάκι στις φθινοπωρινές πασαρέλες!