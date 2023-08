Coat code: To απόλυτο παλτό του χειμώνα, δεν είναι αυτό που περίμενες

Ένα και μόνο παλτό θα κυριαρχήσει αυτό τον χειμώνα

Στις πασαρέλες για τις fw 2023 συλλογές είδαμε καλοραμμένα καθημερινά ρούχα, με μεγάλη σημασία στα βασικά κομμάτια μιας γκαρνταρόμπας και την άνεση. Ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν και έλαμψαν σε αρκετά shows, ήταν το παλτό. Όχι οποιοδήποτε παλτό, αλλά το κλασικό μαύρο παλτό, που όλοι έχουμε αγαπήσει και φορέσει.

Ναι, μιλάμε για μια μεγάλη επιστροφή του κλασικού μαύρου παλτό, ή οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μπορεί μερικοί να σκέφτονται ότι είναι βαρετό, αλλά -sorry, not sorry- το μαύρο κλασικό παλτό δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ένα βαρετό κομμάτι. Μπορείς να παίξεις με το ύφασμα, με τα πέτα, με το κούμπωμα, με το μήκος, τα μανίκια και τους ώμους με τέτοιο τρόπο ώστε το παλτό σου να κλέψει την παράσταση και να γίνει ένα showstopper κομμάτι. Επίσης ταιριάζει με τα πάντα και φοριέται -κυριολεκτικά- από το πρωί, μέχρι το βράδυ ανάλογα με το styling. Επένδυσε σε ένα κλασικό μαύρο παλτό φέτος τον χειμώνα και δε θα χάσεις. Βέβαια αν έχει η μαμά ή η γιαγιά σου ένα τέτοιο κομμάτι, καλό θα είναι να το δανειστείς, διότι το vintage trend είναι ακόμα εδώ.