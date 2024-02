Vintage mania: Αγόρασε second hand αυτά τα 5 κομμάτια και δε θα χάσεις

Second hand for the win

Το vintage είναι μια μεγάλη τάση των τελευταίων σεζόν, αλλά εκτός από αυτό είναι και τρόπος ζωής. Το να γνωρίσεις πού και ποια κομμάτια να αγοράσεις από second hand καταστήματα ή applications είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που καλλιεργείται με τον καιρό και την τριβή. Είναι ένας εξαιρετικά sustainable τρόπος αγορών, αλλά πέρα από αυτό σου εξασφαλίζει καλή ποιότητα, την ιδανική φθορά που θέλεις σε ορισμένα κομμάτια και φυσικά τη γνήσια σιλουέτα των παλιών δεκαετιών.

Μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις από second hand πλατφόρμες ή μαγαζιά, αλλά υπάρχουν 5 συγκεκριμένα κομμάτια που συμφέρει πολύ περισσότερο να τα αποκτήσεις από δεύτερο χέρι, παρά να τα πάρεις καινούργια. Όχι, όσο παράξενο και αν σου ακούγεται ο λόγος δεν είναι η βιωσιμότητα, αλλά η γραμμή. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και μάθε ποια είναι τα κομμάτια που αξίζουν να αγοραστούν second hand. Κράτα σημειώσεις!

1. Κοσμήματα

2. Polo μπλουζάκια

3. Oversized blazer

4. Argyle γιλέκα

5. Δερμάτινες τσάντες

