Οι 5 τάσεις που έρχονται απευθείας από το New York Fashion Week στη ντουλάπα σου

Η New York Fashion Week έφτασε στο τέλος της μετά από πολλά ενδιαφέροντα shows και πολλές ενδιαφέρουσες εμφανίσεις διασήμων στα front rows. Looks που μας έκαναν να ονειρευόμαστε μελλοντικές γκαρνταρόμπες και τρόπους να ενσωματώσουμε τις επόμενες τάσεις στις σημερινές μας ντουλάπες. Χρώματα, γραμμές, υφές και αξεσουάρ κατέκλυσαν τις πασαρέλες και δημιούργησαν 5 fashion trends, που θέλουμε να φορέσουμε του χρόνου, αλλά και σήμερα. Ας τις δούμε αναλυτικά στην παρακάτω λίστα.

New York Fashion Week: 5 τάσεις που προσγειώνονται στη ντουλάπα σου από σήμερα

1. Ασπρόμαυρα looks

Όταν μια σειρά επηρεάζει μια όλοκληρη σεζόν. Το είχαμε δει και με το The Handmaid's Tale, το βλέπουμε και με το Feud: Capote vs. The Swans.

Carolina Herrera SPLASH via Ideal Image

2. Νέα προσέγγιση στα κοστούμια

Είδαμε πιο θηλυκές γραμμές με παραδοσιακά ανδρικά υφάσματα, ρίγες και ευφάνατστους τρόπους ραφής.

Sergio Hudson SPLASH via Ideal Image

3. Η επέλαση των φιόγκων

Όχι ότι είχαμε στο μυαλό μας ότι θα φύγουν τόσο σύντομα από το προσκήνιο, αλλά οι φιόγκοι πλέον βγαίνουν σε όλα τα μεγέθη, χρώματα, υφές και τοποθετούνται πάνω σε οτιδήποτε.

Sandy Liang SPLASH via Ideal Image

4. Το φλογερό κόκκινο

Συνεχίζει το χρώμα της χρονιάς να κρατάει τα σκήπτρα.

LaQuan Smith SPLASH via Ideal Image

5. Τα κομψά μέταλλα

Όχι δεν μιλάμε για φουτουριστικές σιλουέτες και ρομπότ, αλλά για χυτά ρούχα με λαμπερά υφάσματα σε χρυσό, ασημένιο και μπρονζέ.