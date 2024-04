Σου αρέσει το total white look; 6 κομψά σύνολα για αυτή την άνοιξη

Ανοιξιάτικα total white looks για σένα που λατρεύεις το λευκό χρώμα

Το total white look είναι μια εξαιρετική επιλογή όλον τον χρόνο, αλλά όταν μπαίνουμε στην άνοιξη και η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο. Τα λευκά ρούχα εκτός του ότι δεν απορροφούν την ίδια θερμότητα όπως τα άλλα χρώματα, δημιουργούν μια πιο χαρούμενη διάθεση και δίνουν σε αυτόν που τα φοράει μια αίσθηση δροσιάς και ελευθερίας.

Ένα total white look είναι ένα ολοκληρωμένο look με λευκά ρούχα και αξεσουάρ. Φυσικά συνεχίζουμε να λέμε total white και ένα look με λευκά ρούχα, αλλά με π.χ μαύρα παπούτσια, διότι είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε σχέση με όλο το υπόλοιπο σύνολο. Αυτή την άνοιξη δώσε και εσύ στον εαυτό σου μια ευκαιρία να δοκιμάσει το total white look και αν ψάχνεις έμπνευση σου έχουμε μπόλικη. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και δες τι φοράνε οι «φίλες» μας από το Instagram. Κράτα σημειώσεις!



