Μαύρο φόρεμα: Πώς να φορέσεις το διαχρονικό κομμάτι της μόδας ακόμη και στους 35°C

Το μαύρο φόρεμα είναι ένα από τα πιο κομψά κομμάτια της γκαρνταρόμπας κάθε γυναίκας

Από το κλασικό little black dress της Audrey Hepburn μέχρι τα αέρινα midi και maxi φορέματα του σήμερα, το μαύρο φόρεμα παραμένει σταθερά στην κορυφή των επιλογών των πιο στιλάτων γυναικών, για κάθε περίσταση.

Φυσικά το μαύρο φόρεμα μπορεί να φορεθεί και τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη κι αν ο υδράργυρος φτάνει τους 35°C, υπάρχουν όμως μερικά μυστικά για να το φορέσεις.

5 μυστικά για να φορέσεις το μαύρο φόρεμα το καλοκαίρι

Διάλεξε το σωστό ύφασμα

Επέλεξε ελαφριά υφάσματα, όπως το βαμβάκι, το λινό ή το ελαφρύ jersey. Όσο πιο «αέρινο» είναι το φόρεμα, τόσο πιο άνετα θα το φοράς ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.



Συνδύασέ το με ουδέτερα και φυσικά αξεσουάρ

Για να «σπάσεις» το total black look και να το φέρεις σε καλοκαιρινό mood, επίλεξε αξεσουάρ σε φυσικούς τόνους όπως ψάθινα καπέλα, raffia τσάντες και σανδάλια. Το μαύρο λειτουργεί τέλεια ως καμβάς με όλα τα αξεσουάρ να προσθέτουν υφή και ύφος.





Τόνισε το outfit με χρώμα ή prints

Ένα έντονο clutch, χρωματιστά kitten heels ή μια ζώνη μπορούν να δώσουν χαρακτήρα στο μαύρο φόρεμα και να το κάνουν να δείχνει playful αντί για αυστηρό. Μη φοβηθείς τα prints – ένα floral μεταξωτό μαντήλι ή ένα printed κιμονό από πάνω μπορούν να απογειώσουν την εμφάνισή σου.



Παίξε με τα κοσμήματα

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια εποχή για fun jewelry και ευτυχώς στις τάσεις υπάρχουν πολλές επιλογές: κοκάλινα βραχιόλια ή και με χάντρες, charms, statement σκουλαρίκια, αλλά και elegant πινελιές όπως διακριτικά κοσμήματα σε χρυσό που δίνουν λάμψη χωρίς υπερβολή.



Κάνε layering με στιλ για κάθε περίσταση

Για τις βραδινές σου εμφανίσεις στο νησί που θέλεις να είναι αέρινες αλλά να είναι και στιλάτες φόρεσε το μαύρο φόρεμά σου με ένα denim jacket ή ένα λευκό πουκάμισο δεμένο στη μέση, συνδύασέ το με χρυσά σανδάλια. Αν πάλι θέλεις ένα total black look, επέλεξε είτε cowboy boots είτε strappy sandals σε μαύρο χρώμα.

