Πώς θα φορέσεις το πιο αναπάντεχο print του χειμώνα – Ρομαντικό και aesthetic, ταιριάζει με όλα

Οι τάσεις έχουν ήδη «μαρτυρήσει» τα prints που θα επικρατήσουν τους πιο κρύους μήνες του έτους, εκτός όμως από το διαχρονικό και επαναπροσδιορισμένο λεοπάρ, ακόμη ένα έχει έρθει αυτόν τον χειμώνα να σε βάλει σε ένα πιο ρομαντικό state of mind.

Ο λόγος για το polka dot, το ρομαντικό πουά print που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.



Τα πουά επιστρέφουν ξανά και ξανά στις τάσεις, προσαρμοζόμενα κάθε φορά στην εκάστοτε εποχή. Από τη Marilyn Monroe και την Twiggy μέχρι σύγχρονες περσόν και street style εμφανίσεις, οι πουά βούλες έχουν αποδείξει πως μπορούν να χαρίσουν την απαραίτητη δόση ρομαντισμού σε κάθε look – ακόμη και τον χειμώνα.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι είδαμε το πουά να κυριαρχεί σε σατέν φούστες, αέρινες μπλούζες και αξεσουάρ κάθε είδους με το print τώρα να προσαρμόζεται σε πιο βαριά υφάσματα και να δημιουργεί νέους, πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς.

Πώς θα φορέσεις όμως το πουά αυτόν τον χειμώνα; Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks με το polka dot σαν βάση, για να εμπνευστείς και να το προσθέσεις στη συλλογή σου αυτόν τον χειμώνα.

Δες παρακάτω πώς να φορέσεις το πουά print