Τα έξυπνα στιλιστικά hacks για ένα τέλειο γιορτινό look χωρίς καθόλου προσπάθεια

Οι προσκλήσεις και τα πάρτι διαδέχονται το ένα το άλλο, αν νιώθεις λοιπόν ότι έχεις ξεμείνει από στιλιστικές ιδέες ή απλώς δεν θέλεις να αγοράσεις κάτι νέο έχουμε ετοιμάσει τα πιο έξυπνα styling hacks για να κάνεις τη διαφορά.

Από τους έξυπνους συνδυασμούς στα αξεσουάρ μέχρι την επιλογή υφών και χρωμάτων, αυτά τα μικρά αλλά ουσιαστικά tips, τα holiday outfits γίνονται πιο εύκολα, πιο έξυπνα και σίγουρα πιο απολαυστικά.

Τα έξυπνα στιλιστικά hacks για τέλεια γιορτινό looks χωρίς καθόλου προσπάθεια

Πρόσθεσε ένα γιορτινό αξεσουάρ

Δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε ολόκληρο σύνολο. Ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ, σκουλαρίκια με λάμψη ή και μια αστραφτερή τσάντα, μπορούν να μεταμορφώσουν το look σου στο άψε σβήσε.

Επέλεξε εποχικά χρώματα

Οι αποχρώσεις κάνουν σίγουρα τη διαφορά. Βαθύ κόκκινο, μπορντό, σμαραγδί, forest green και navy blue είναι ιδανικές επιλογές για τις γιορτές. Αν πάλι θέλεις κάτι για να ξεχωρίσεις, φόρεσε metallic, χρυσό ή ασημί.

Δώσε έμφαση στις υφές

Οι διαφορετικές υφές ανεβάζουν αυτόματα το επίπεδο ενός outfit. Βελούδο, παγιέτες, δαντέλα, κασμίρ και μετάξι είναι υφάσματα που συνδέονται απόλυτα με τη γιορτινή περίοδο. Ένα βελούδινο φόρεμα ή μια παγιέτα σε φούστα ή τοπ αρκούν για να κάνεις statement χωρίς υπερβολή.

Επένδυσε σε ένα ευέλικτο κομμάτι

Αν σκοπεύεις να αγοράσεις κάτι, προτίμησε ένα ρούχο που θα φορέσεις και μετά τις γιορτές. Ένα κομψό φόρεμα, ένα καλοραμμένο κοστούμι ή μια φούστα που θα φορέσεις με πολλούς τρόπους και σε άλλες εμφανίσεις.

Ταίριαξε παπούτσια και καλσόν

Ένα απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό trick είναι να επιλέξεις παπούτσια και καλσόν στο ίδιο χρώμα αφού δημιουργεί πιο κομψή σιλουέτα και δείχνει το σύνολο πιο «δεμένο». Τις γιορτές, τόλμησε χρώμα όπως το μοδάτο μπορντό και το κόκκινο.

Άνεση πάνω απ’ όλα

Το πιο σημαντικό hack απ’ όλα είναι πως, ό,τι κι αν φορέσεις, να νιώθεις καλά μέσα σε αυτό. Η άνεση φέρνει αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση είναι πάντα το πιο stylish στοιχείο σε κάθε εμφάνιση.

