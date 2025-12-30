Αν ανήκεις κι εσύ στις γυναίκες που αγαπούν το διαχρονικό στιλ αλλά θέλουν να προσαρμόζουν τις τάσεις της μόδας σύμφωνα πάντα με τη δική τους αισθητική, τότε το 2026 ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο.

Η νέα χρονιά φέρνει μια πιο πλούσια αισθητική, χωρίς όμως να χάνει την κομψότητα που λατρεύουν οι fashion lovers.

Μέχρι στιγμής είδαμε τάσεις με μια στροφή στη νοσταλγία του χθες, αλλά και μια έντονη ανάγκη για έκφραση, αυτή τη χρονιά τα στοιχεία αυτά δεν χάνονται, μόνο γίνονται πιο έντονα και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Ποιες είναι οι τρεις τάσεις που θα ξεχωρίσουν και υπόσχονται να κυριαρχήσουν από τους πρώτους κιόλας μήνες του έτους; Δες παρακάτω τη λίστα.

3 τάσεις που θα κυριαρχήσουν από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2026

Sophisticated maximalism

Ο μαξιμαλισμός το 2026 είναι θηλυκός και άκρως κομψός. Oversized blazers και jackets με έντονες βάτες έρχονται ανανεωμένα, φαρδιές ζώνες που τονίζουν τη μέση και φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα, ασύμμετρα ντεκολτέ και όγκοι σε φούστες και μανίκια θα κυριαρχήσουν. Υφές επίσης όπως διαφάνειες και διακριτικά λαμπερά στοιχεία θα δούμε να συνδυάζονται με εντυπωσιακό τρόπο.

Intellectual chic αισθητική

Η τάση που αγαπούν οι γυναίκες με κλασικό στιλ επιστρέφει δυναμικά. Ανδρικά κοστούμια, παντελόνια με πιέτες, διπλοκουμπωτά σακάκια και πουκάμισα συνδυάζονται με γραβάτες και oversized γυαλιά. Το intellectual chic αντλεί έμπνευση από τη masculine αισθητική, αλλά προσαρμόζεται στο γυναικείο σώμα με κομψές γραμμές και πιο ζεστές αποχρώσεις πέρα από το μαύρο, το γκρι και το μπεζ.

Lady coquette

Τα φιογκάκια επιστρέφουν, αλλά όχι με τόσο ρομαντικό ή girly τρόπο. Το νέο lady coquette είναι πιο ώριμο και fashion-forward. Οι φιόγκοι εμφανίζονται σε απρόσμενα σημεία, στον ώμο ενός βελούδινου φορέματος, ως κλείσιμο σε ένα σακάκι ή δεμένοι στη μέση μιας μπλούζας. Δεν πρόκειται απλώς για μια λεπτομέρεια στον λαιμό, αλλά για ένα statement στοιχείο που δίνει χαρακτήρα στο σύνολο και προσθέτει μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.