Τα τζιν που έρχονται και τα τζιν που φεύγουν από τις τάσεις της μόδας το 2026

Το 2026 τα τζιν θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώτη θέση, οι γραμμές τους όμως γίνονται πιο καθαρές, οι σιλουέτες τους επιμηκύνονται και γενικότερα θα αποκτήσουν μια πιο σοφιστικέ αισθητική.

Στα trends της νέας χρονιάς δεν θα δούμε ακραίες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα τζιν αλλά θα δούμε στοχευμένες μικρές διαφορές στις γραμμές που έχουμε ήδη συνηθίσει.

Το 2026 το denim γίνεται πιο εκλεπτυσμένο και λιγότερο επιτηδευμένο και για καλή σου τύχη, δεν θα χρειαστεί να αλλάξεις όλη σου τη συλλογή, αρκεί να ξέρεις μόνο ποια κομμάτια θα κρατήσεις μέσα στην γκαρνταρόμπα σου και ποια θα αφήνεις πίσω.

Τα τζιν που φεύγουν από τις τάσεις της μόδας το 2026

Ultra στενά, κοντά ankle jeans

Τα πολύ εφαρμοστά και κομμένα πάνω από τον αστράγαλο τζιν χάνουν τη δυναμική τους.

Υπερβολικά έντονα bootcut με extreme καμπάνα

Οι υπερβολές δίνουν τη θέση τους σε πιο ισορροπημένες αναλογίες.

Σκισμένα και distressed jeans

Τα έντονα σκισίματα δείχνουν λιγότερο επίκαιρα αυτή τη χρονιά.

Cropped wide-leg jeans

Το κοντό μήκος δεν ευνοεί τη νέα αισθητική που αγαπά το μάκρος και την ευελιξία.

Ξέφτια και ακατέργαστα τελειώματα

Τα raw hems αντικαθίστανται από πιο δομημένα «καθαρά» στριφώματα.

Τα τζιν που θα κυριαρχήσουν

Βαθύ indigo denim

Τα σκούρα μπλε τζιν που θυμίζουν tailored παντελόνια θα επικρατήσουν και θα κάνουν κάθε look πιο polished.

Cigarette jeans (slim αλλά όχι skinny)

Τα τζιν που αγκαλιάζουν το πόδι χωρίς να πιέζουν το σώμα θα κυριαρχήσουν.

High-rise slim flares

Στενά στους γοφούς, με διακριτική καμπάνα στο τελείωμα τζιν θα είναι παντού και θα χαρίσουν πιο κομψή σιλουέτα.

Γλυπτικές σιλουέτες με έντονα ρεβέρ

Barrel γραμμές, «γύπτικά» τελειώματα και statement cuffs θα βρίσκονται σίγουρα σε πρώτο πλάνο.

Μακριά, loose jeans

Οι χαλαρές γραμμές με μήκος που «αγγίζει» το πάτωμα θα χαρίζει effortless αλλά συνάμα σύγχρονα looks.