Τα κοσμήματα που θα φορέσουμε τον χειμώνα – Από τα brooches στην art deco αισθητική

O χειμώνας φέρνει μια σειρά από τάσεις, όχι όμως μονάχα σε ό,τι αφορά τα ρούχα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κοσμήματα.

Κι αν κάτι κάνει τα κοσμήματα να ξεχωρίζουν αυτόν τον χειμώνα αυτό είναι πως προσθέσουν μια πινελιά λάμψης σε κάθε εμφάνιση ενώ παράλληλα βλέπουμε κλασικά κομμάτια να συνδυάζονται και να επανέρχονται σε νέες ενημερωμένες εκδοχές.

Μεταξύ άλλων θα δεις πως η ρετρό αισθητική είναι ιδιαίτερα έντονη αυτή τη σεζόν, οι oversized αλυσίδες επίσης κερδίζουν τις καρδιές των fashionistas ενώ οι καρφίτσες είναι το πιο chic στοιχείο της νέας χρονιάς.

Τα κοσμήματα που θα βλέπουμε τον χειμώνα – Από τα brooches στην art deco αισθητική

Art deco aesthetic

Τα κοσμήματα με vibes από το παλιό Χόλιγουντ και την art deco αισθητική επανέρχονται στις τάσεις, και δη τις τάσεις του χειμώνα. Αν και επαναπροσδιορίζονται, γίνονται πιο παιχνιδιάρικα και έχουν έντονες αποχρώσεις και σύγχρονα φινιρίσματα, φέρνουν μια νοσταλγία και μια ιδιαίτερη πολυτέλεια που όλα τα It Girls θα υιοθετήσουν αυτόν τον χειμώνα.

Τσόκερ με chic twist

Τα chokers του σήμερα, αν και εμπνευσμένα από τα '90s, δεν μοιάζουν πια με αυτά που βλέπαμε μέχρι και το 2016. Τα σημερινά chockers έρχονται να αντικαταστήσουν τα βελούδινα chockers, εκείνα με τα κορδόνια που φορούσαμε όλες προ δεκαετίας. Πια, είναι ντελικάτα, λεπτεπίλεπτα, με πέρλες ή πετράδια σαν κρεμαστά στοιχεία.

Βrooches

Οι καρφίτσες έχουν κάνει δυναμική επιστροφή στη μόδα. Από καρφίτσες με εκκεντρικά στοιχεία και χρυσές λεπτομέρειες, μέχρι εκείνα με τα τεράστια λουλούδια, οι καρφίτσες είναι τα κοσμήματα που δίνουν λάμψη και κομψότητα σε κάθε σύνολό μας.

Oversized

Από αλυσίδες μέχρι βραχιόλια και εντυπωσιακά charms, όσο πιο ογκώδη τα κοσμήματα, οι αλυσίδες και τα βραχιόλια, τόσο το καλύτερο. Τα κοσμήματα του χειμώνα έχουν όγκο, έχουν προσωπικότητα και είναι ικανά να μεταμορφώσουν και το πιο basic look.

Τα pinky rings

Τα δαχτυλίδια έχουν μία μαξιμαλιστική διάθεση αυτόν τον χειμώνα και, ναι, τα δαχτυλίδια, ειδικά εκείνα που μπαίνουν στο μικρό δάχτυλο έχουν γίνει must have. Δίνουν μία κομψή πινελιά και συνδυάζονται τέλεια με κάθε άλλο κόσμημα.