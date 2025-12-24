Τα έχεις ήδη στην γκαρνταρόμπα σου.

Η ημέρα των Χριστουγέννων έφτασε και, αν δεν έχεις προλάβει να κάνεις τις αγορές σου ή αν ακόμη δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα για ένα σύνολο για ρεβεγιόν, σου έχω τη λύση.

Η εορταστική περίοδος, τόσο των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς, έχει μια μαγεία, μία λάμψη που επιβάλλεται, για αυτό και οι πρωταγωνιστές των ημερών είναι οι παγιέτες, τα υφάσματα με λαμπερές λεπτομέρειες και τα κοσμήματα που κάνουν τη διαφορά.

Ready for Christmas: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων χωρίς να ξοδέψεις ευρώ

Η party διάθεση που κυριαρχεί κάθε χρόνο αυτήν την περίοδο είναι έντονη και, από μάζωξη σε έξοδο και από δείπνο σε κάποιο μπαρ της στολισμένης πόλης, ξέρω πολύ καλά πως θα σκέφτεσαι τι στιλιστικό συνδυασμό να κάνεις ή τι να ψωνίσεις για να είσαι in fashion. Τα καλά νέα είναι πως η απάντησή μου στη δεύτερη ερώτηση είναι «τίποτα» γιατί ήδη έχεις στη γκαρνταρόμπα σου ό,τι χρειάζεσαι.

Από το φόρεμα γεμάτο παγιέτες μέχρι το little black dress με ένα δαντελένιο καλσόν και το κλασικό κοστούμι, στο κόκκινο χρώμα και τις βελούδινες υφές, αν κοιτάξεις στις κρεμάστρες της γκαρνταρόμπας σου σίγουρα έχεις γιορτινά κομμάτια που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη.

Παρακάτω έχουμε μερικά outfits με αυτά τα κομμάτια για να πάρεις έμπνευση

Little black dress + καλσόν

Παγιέτες



Κόκκινο χρώμα

Διαφάνειες και λάμψεις

Κοστούμι

Δαντέλα