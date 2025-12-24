H γούνα από τα Stradivarius που θα γίνει sold out και έχουν όλα τα It Girls στη συλλογή τους

Το faux fur έχει ενσωματωθεί, τόσο σε αξεσουάρ, όσο και σε κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας αυτή τη σεζόν.

Κάθε χειμώνα η συνθετική γούνα κερδίζει τη θέση της στις συλλογές των γυναικών, αυτή τη φορά όμως έχει καθιερωθεί ως το στοιχείο της χρονιάς, δεν είναι άλλωστε τυχαίο που οίκοι υψηλής ραπτικής την έχουν ενσωματώσει στις συλλογές τους.

Από τα κασκόλ στα καπέλα και από τις τσάντες στα παλτό, η συνθετική γούνα έχει έρθει για να μείνει και φυσικά δεν υπάρχει καλύτερος και πιο cozy τρόπος να υιοθετήσεις την τάση από το να προσθέσεις ένα παλτό από faux fur στη γκαρνταρόμπα σου.

H faux fur γούνα από τα Stradivarius που θα γίνει sold out και έχουν όλα τα It Girls στη συλλογή τους

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε εκείνο το παλτό από συνθετική γούνα από τα Stradivarius που θα φοράς ολόκληρο τον χειμώνα και που έχει γίνει ανάρπαστη αυτή τη σεζόν.

Πρόκειται για ένα παλτό κανονικού μήκους από ύφασμα με στάμπα συνθετικής γούνας και απαλή υφή, διαθέτει γιακά με πέτο και μακριά μανίκια, πλαϊνές τσέπες και κλείσιμο μπροστά με κουμπιά.

Stradivarius



Θα το φορέσεις με το αγαπημένο σου τζιν και τα sneakers σου, για μια κομψή casual εμφάνιση, με το πλεκτό φόρεμα και τις ψηλές μπότες σου αλλά και με τα γιορτινά σου outfits. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως είναι ιδιαίτερα ευέλικτη σε ό,τι αφορά το styling και φυσικά θα σε κρατήσει ζεστή και τις πιο παγωμένες ημέρες του χειμώνα.

