Με ποια χρώματα να συνδυάσεις τα καφέ items της γκαρνταρόμπας σου για quiet luxury εμφανίσεις αυτόν τον χειμώνα

Το καφέ, και ιδίως οι σοκολατί, βαθιές αποχρώσεις του, έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο χρώμα της χειμερινής περιόδου.

Ζεστό, φίνο και διαχρονικό, αντικαθιστά επάξια το μαύρο στις χειμερινές εμφανίσεις, χαρίζοντας βάθος και αβίαστη κομψότητα, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι πιο καλοντυμένες γυναίκες το έχουν ήδη εντάξει δυναμικά στις καθημερινές τους εμφανίσεις.

Όπως κάθε εκλεπτυσμένο neutral, έτσι και το καφέ χρώμα ταιριάζει άψογα με πολλές αποχρώσεις, το μυστικό όμως για quiet luxury outfits βρίσκεται στους σωστούς χρωματικούς συνδυασμούς, εκείνους που δείχνουν προσεγμένοι χωρίς υπερβολή.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα χρώματα που επιλέγουν τα It Girls για να συνδυάσουν τα καφέ items τους όλο τον χειμώνα.

Τα χρώματα που θα συνδυάσεις με τα καφέ items της γκαρνταρόμπας

Μαύρο

Κόντρα στους παλιούς στιλιστικούς κανόνες, το μαύρο όταν συνδυάζεται με το καφέ δημιουργεί έναν εξαιρετικά κομψό και σύγχρονο συνδυασμό. Σκέψου ένα μαύρο top ή παλτό με καφέ παντελόνι. Δίνει αυστηρότητα και βάθος και είναι ιδανικό για minimal εμφανίσεις με παριζιάνικο αέρα.

Olive green

Το olive green, ή αλλιώς λαδί λειτουργεί σχεδόν σαν ουδέτερο και «δένει» φυσικά με το καφέ. Μαζί δημιουργούν μια γήινη, ήρεμη παλέτα που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια. Σκέψου ένα λαδί πλεκτό με καφέ φούστα.

Navy

Αν αγαπάς τα neutrals αλλά θέλεις κάτι πιο φρέσκο από το μαύρο, το navy blue είναι η ιδανική επιλογή. Σε συνδυασμό με σοκολατί καφέ δείχνει εκλεπτυσμένο και πολυτελές, τέλειο για tailored σύνολα.

Κόκκινο

Το καφέ γίνεται αμέσως πιο δυναμικό με μια πινελιά κόκκινου. Ένα κόκκινο αξεσουάρ, παπούτσια ή ακόμη και ένα κόκκινο κραγιόν αρκούν για να «ζωντανέψουν» ένα ήσυχο σύνολο, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της πολυτέλειας.

Γκρι

Ο συνδυασμός καφέ και γκρι αποδεικνύει ότι τα ουδέτερα χρώματα δεν είναι ποτέ βαρετά. Το γκρι αναδεικνύει τη ζεστασιά του καφέ και δημιουργεί ένα σοφιστικέ αποτέλεσμα, ιδανικό για layering και χειμερινά looks με καθαρές γραμμές.