Οι γκέτες επιστρέφουν το 2026 και φέρνουν μαζί τους νοσταλγικά vibes

Αν κάτι αποδεικνύει για ακόμη μία φορά η μόδα, είναι πως τίποτα δεν χάνεται πραγματικά στο βάθος των χρόνων, απλώς περιμένει τη σωστή στιγμή για να επιστρέψει.

Το 2026, οι γκέτες ή αλλιώς γνωστά και ως leg warmers κάνουν ένα απροσδόκητο αλλά απόλυτα λογικό comeback, κατακλύζοντας τα social media, τις συλλογές των brands χάρη στον cozy, playful και γεμάτο νοσταλγία αέρα τους.

Οι γκέτες επανέρχονται ως το item που συνδυάζει την άνεση και το στιλ, φέρνοντας κάτι παλιό αλλά με σύγχρονο αέρα στα σημερινά outfits.

Είναι οι γκέτες το next big thing της μόδας; Η νοσταλγία των '80s είναι ξανά στη μόδα

Ιδιαίτερα δημοφιλείς τη δεκαετία του ’80, οι γκέτες ξεκίνησαν ως πρακτικό αξεσουάρ για χορευτές που ήθελαν να κρατούν ζεστούς τους μύες των ποδιών τους.

Γρήγορα ξέφυγαν από τα χορευτικά παρκέ και μετατράπηκαν σε pop culture σύμβολο, χάρη σε ταινίες όπως το Flashdance και το Fame, αλλά και στα iconic workout videos της Τζέιν Φόντα ενώ στα '00s επανεμφανίστηκαν ανανεωμένες, φορεμένες ακόμα και με τακούνια ή μπαλαρίνες.

Η επιστροφή τους σήμερα δεν είναι τυχαία πάντως, αν σκεφτείς την balletcore αισθητική που γοητεύει τις γυναίκες της μόδας. Οι γυναίκες της μόδας τις φορούν σήμερα με έναν πιο ώριμο, ισορροπημένο τρόπο, πάνω από ψηλές μπότες, με mini φούστες και χοντρά καλσόν ή συνδυασμένες με oversized πλεκτά.

Επιπλέον ταιριάζουν ιδανικά με chunky loafers για ένα preppy twist, με sneakers για τις athleisure εμφανίσεις αλλά και με flat boots για casual chic αποτέλεσμα. Φοριούνται χαλαρά «πεσμένες» για retro vibe ή και τραβηγμένες ψηλά για πιο καθαρό, sculptural αποτέλεσμα.