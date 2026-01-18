Sunday Inspo: 5 + 2 casual looks για να εμπνευστείς αυτή τη εβδομάδα – Για το γραφείο και τη βόλτα στην πόλη
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
18 Ιανουαρίου 2026
Από το γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη, ένα casual outfit μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη καθώς συνδυάζει την άνεση με το στιλ με μοναδικό τρόπο. Ιδίως τις ημέρες που δεν ξέρεις τι να φορέσεις πάλι, ένα casual σύνολο είναι life safer.
Σε περίπτωση λοιπόν που ανοίγεις τη ντουλάπα σου και δεν ξέρεις τι να φορέσεις, τα Instagram προφίλ των It Girls αποτελούν πάντοτε πηγή έμπνευσης.
Με μια έρευνα στα προφίλ των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας ανακαλύψαμε κομψά σύνολα με basic κομμάτια, που δημιουργούν casual εμφανίσεις. Από τα σύνολα με τζιν και sneakers έως έως τα εκείνα με κομψά μοκασίνια, παρακάτω έχουμε μερικές προτάσεις για εσένα που θέλεις να φτιάξεις τα σύνολα της εβδομάδας σου.
