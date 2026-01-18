Sunday Inspo: 5 + 2 casual looks για να εμπνευστείς αυτή τη εβδομάδα – Για το γραφείο και τη βόλτα στην πόλη

Όσο σωστά οργανωμένη κι αν έχεις τη γκαρνταρόμπα σου, όση έμπνευση κι αν έχεις ή όσο δημιουργικά κι αν σκέφτεσαι, υπάρχουν και εκείνες οι ημέρες που πραγματικά δεν ξέρεις τι να φορέσεις.

Από το γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη, ένα casual outfit μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη καθώς συνδυάζει την άνεση με το στιλ με μοναδικό τρόπο. Ιδίως τις ημέρες που δεν ξέρεις τι να φορέσεις πάλι, ένα casual σύνολο είναι life safer.

5 + 2 casual looks για να εμπνευστείς αυτή τη βδομάδα – Για το γραφείο και τη βόλτα στην πόλη

Σε περίπτωση λοιπόν που ανοίγεις τη ντουλάπα σου και δεν ξέρεις τι να φορέσεις, τα Instagram προφίλ των It Girls αποτελούν πάντοτε πηγή έμπνευσης.

Με μια έρευνα στα προφίλ των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας ανακαλύψαμε κομψά σύνολα με basic κομμάτια, που δημιουργούν casual εμφανίσεις. Από τα σύνολα με τζιν και sneakers έως έως τα εκείνα με κομψά μοκασίνια, παρακάτω έχουμε μερικές προτάσεις για εσένα που θέλεις να φτιάξεις τα σύνολα της εβδομάδας σου.

Δες τα looks παρακάτω