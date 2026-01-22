Dad shirts: Μπορούν τα πουκάμισα του μπαμπά σου να σου δώσουν έξτρα πόντους στιλ; Πώς θα τα φορέσεις

Τα dad shirts εκείνα τα ελαφρώς oversized πουκάμισα, με καθαρές γραμμές και μια ανεπιτήδευτη αίσθηση άνεσης, σαν να βγήκαν απευθείας από τη ντουλάπα του μπαμπά σου.

Οι γυναίκες της μόδας έχουν λατρέψει τα dad shirts, τα έχουν ενσωματώσει στις συλλογές τους – και όχι άδικα αν με ρωτάς – καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα trend αλλά μια άνετη εναλλακτική που μας υπενθυμίζει πως τα outfits μας δεν χρειάζεται να είναι τέλεια ή καινούργια για να είναι κομψά.

Ο όρος dad shirt, τον οποίο θα βρεις σε αμέτρητα στιλιστικά βίντεο στο Tik Tok, περιγράφει συνήθως τα κλασικά ανδρικά πουκάμισα, από γαλάζια έως ριγέ ή oxford, τα οποία φοριούνται με χαλαρό τρόπο και «σπάνε» τους κανόνες του αυστηρού styling. Είναι το κομμάτι που δίνει την αίσθηση ότι ντύθηκες χωρίς πολλή σκέψη, ενώ στην πραγματικότητα ξέρεις ακριβώς τι κάνεις.

@emaanzadjali ***i’m not claiming to be a stylist - lets start there lol*** a look into my brain when coming up with outfits. Would yall wanna see more of these?? 😅 #fitcheck #stylingideas #thriftfinds ♬ Aesthetic - Tollan Kim

Μπορούν τα πουκάμισα του μπαμπά να σου δώσουν έξτρα πόντους στιλ;

Γιατί θεωρείται το κλειδί για effortless εμφανίσεις; επειδή λειτουργεί ως καμβάς. Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιλ και κάθε περίσταση, από τα πρωινά στο γραφείο μέχρι τις απογευματινές προσεγμένες εξόδους στην πόλη.

Όσον αφορά το styling, είναι το σημείο εκείνο όπου το dad shirt αποκτά χαρακτήρα. Σκέψου, ένα oversized πουκάμισο σε ουδέτερη απόχρωση πόσο ιδανικά συνδυάζεται με wide-leg παντελόνια ή μακριές φούστες για μια ήσυχα κομψή εμφάνιση. Από την άλλη, ένα ριγέ πουκάμισο δίνει μια ελαφρώς νοσταλγική διάθεση όταν φορεθεί με straight jeans και loafers.

Οι πιο στιλάτες γυναίκες πάντως τα φορούν με κάθε πιθανό συνδυασμό, μέσα από πουλόβερ, πάνω από παντελόνια ή τζιν, ακόμη και φόρμες, και εμείς έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από looks για να εμπνευστείς.

Δες παρακάτω τα looks